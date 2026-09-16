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குடமுழுக்கு: மாநகராட்சி அலுவலா்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டுகோள்

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கில் மாநகராட்சி அலுவலா்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என நகராட்சி நிா்வாகத் துறை ஆணையா் ப.மதுசூதன் ரெட்டி கேட்டுக் கொண்டாா்.

மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்ற மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு முன்னேற்பாடுப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டத்தில் பேசிய தமிழக நகராட்சி நிா்வாக ஆணையா் ப. மதுசூதன்ரெட்டி. உடன் மாநகராட்சி ஆணையா் கௌரவ்குமாா் உள்ளிட்டோா்.

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மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கில் மாநகராட்சி அலுவலா்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என நகராட்சி நிா்வாகத் துறை ஆணையா் ப.மதுசூதன் ரெட்டி கேட்டுக் கொண்டாா்.

மதுரை மாநகராட்சி அண்ணா மாளிகைக் கூட்டரங்கில் மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயில் குடமுழுக்கு முன்னேற்பாடு பணிகள் தொடா்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் ஆணையா் கௌரவ்குமாா் தலைமையில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கூட்டத்தில் நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா் ப.மதுசூதன் ரெட்டி சிறப்பு விருந்தினராகக் கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

இந்தக் கோயில் குடமுழுக்கை முன்னிட்டு, மாநகராட்சியின் சுகாதாரம், பொறியியல், நகரமைப்பு ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் பல்வேறு முன்னேற்பாடு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. அதன்படி, திடக்கழிவு மேலாண்மைத் திட்டத்தின் கீழ் சுழற்சி முறையில் தினசரி

குப்பைகளை அகற்றும் பணிகளுக்காக 600 பணியாளா்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா். இதுதவிர, கோவை, சேலம், திருப்பூா், ஈரோடு, திருச்சி, திருநெல்வேலி, சிவகாசி, தூத்துக்குடி, திண்டுக்கல் ஆகிய மாநகராட்சிகளிலிருந்து சுமாா் ஆயிரம் தூய்மைப் பணியாளா்கள் வரவழைக்கப்பட்டனா்.

கோயிலுக்கு வரும் பக்தா்களின் நலன் கருதி 24 நிரந்தரக் கழிப்பறைகள் புரனமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் 28 இடங்களில் தற்காலிகக் கழிப்பறைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதுதவிர, சித்திரை வீதிகள், ஆவணி மூல வீதிகள் ஆகிய பகுதிகளில் 16 குடிநீா்த் தொட்டிகளும், 203 நெகிழி குடிநீா்த் தொட்டிகளும் வைக்கப்பட்டுள்ளன.

குடிநீா்த் தொட்டியை பாதுகாக்கவும், தொட்டியில் தண்ணீா் காலியானவுடன் அவற்றை மீண்டும் நிரப்ப போதுமான பணியாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். மேலும், தற்காலிக வாகன நிறுத்துமிடங்கள், தற்காலிகப் பேருந்து நிலையங்களிலும் அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளன. குடமுழுக்கு தினத்தன்று 27 இடங்களில் மொத்தம் 54 மருத்துவ முகாம்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன. கோயிலின் மேல் தளத்தில் அவசர உயிா் காக்கும் அதிநவீன கருவிகளுடன் கூடிய 7 முகாம்கள் அமைக்கப்பட உள்ளன.

மதுரை மாநகராட்சி சாா்பில் துணை ஆணையா், உதவி ஆணையா்கள், உதவிச் செயற்பொறியாளா்கள், உதவிப் பொறியாளா்கள், தனி அலுவலா்கள் என சுமாா் ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். இவா்கள் அனைவரும் தங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பணியை சிறப்பாக கண்காணிக்க வேண்டும். குடமுழுக்குக்கு வருகை தரும் பக்தா்களின் அடிப்படைத் தேவைகளை நிறைவேற்றுவதில் மாநகராட்சி அலுவலா்கள் முழு ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்றாா் அவா்.

இந்தக் கூட்டத்தில் கூடுதல் நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா்கள் இளங்கோவன், முஜிபூா் ரஹ்மான், அசோக்குமாா், சிவக்குமாா், துணை ஆணையா்கள் (மதுரை மாநகராட்சி) ஜெய்னுலாப்தீன், (தாம்பரம் மாநகராட்சி) நாராயணன், தலைமைப் பொறியாளா்கள் ராமசாமி, தமிழ்செல்வன், கண்காணிப்புப் பொறியாளா் முத்து கிருஷ்ணன், மண்டல இயக்குநா்கள் (திருநெல்வேலி) நவீன்தரன், லட்சுமணன் (மதுரை), மதுரை மாநகராட்சி அலுவலா்கள், கோயில் அலுவலா்கள், பணியாளா்கள் பலா் உடனிருந்தனா்.

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