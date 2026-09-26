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முதல்வா் வருகை: புதுப் பொலிவு பெறும் மதுரை

தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் வருகிற திங்கள்கிழமை (செப். 28) மதுரை வருவதையொட்டி சாலை சீரமைப்புப் பணிகளும், நகரைப் பொலிவுபடுத்தும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

மகாத்மா காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற வண்ணம் பூசும் பணியில் ஈடுபட்ட தொழிலாளி.

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தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் வருகிற திங்கள்கிழமை (செப். 28) மதுரை வருவதையொட்டி சாலை சீரமைப்புப் பணிகளும், நகரைப் பொலிவுபடுத்தும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தைத் தொடங்கி வைப்பதற்காக தமிழக முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் திங்கள்கிழமை (செப். 28) மதுரை வருகிறாா். இந்த விழாவுக்குப் பிறகு, ரூ. 10.25 கோடியில் சீரமைக்கப்பட்ட மகாத்மா

காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் திறந்துவைப்பாா் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

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இதையொட்டி, மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையின் சுற்றுப் பகுதிகளை தூய்மைப்படுத்தி, பொலிவுப்படுத்தும் பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. முதல்வா் பயணிக்கும் பகுதிகளில் சாலையின் இருபுறங்களையும் தூய்மைப்படுத்தும் பணி, சேதமடைந்த மழை நீா் வடிகாலின் மேல் தளங்களை சீரமைக்கும் பணி, சேதமடைந்த சாலைகளை தற்காலிகமாக சீரமைத்தல், சாலையைப் பிரிக்கும் தடுப்புச் சுவருக்கு வண்ணம் பூசுதல், சாலையின் இருபுறங்களிலும் ஒளிரும் கோடுகள் வரைதல் போன்ற பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

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இதேபோல, மருத்துவமனையின் எதிரே அழுக்கடைந்த நிலையில் இருந்த கழிப்பிடத்தை சீரமைத்து வண்ணம் பூசுதல், மின் விளக்குகளை சீரமைத்தல், பாா்வையாளா்களை நெறிப்படுத்தும் வகையிலும் முதல்வரின் பயணத்துக்கான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும் வகையிலும் சாலையோரத் தடுப்புகள் அமைத்தல் போன்ற பணிகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

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புதுப்பிக்கப்பட்ட மகாத்மா காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை பொலிவுப்படுத்தும் பணிகளும் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

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