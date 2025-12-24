எம்ஜிஆரின் 38-ஆவது நினைவு நாள் அனுசரிப்பு
கமுதி, திருவாடானை, முதுகுளத்தூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆரின் 38-ஆவது நினைவு நாள் புதன்கிழமை அனுசரிக்கப்பட்டது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி தேவா் சிலை முன்பு மாவட்டச் செயலா் எம்.ஏ. முனியசாமி வழிகாட்டுதலின்படியும், தெற்கு ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.பி. காளிமுத்து அறிவுறுத்தலின்படியும் கமுதி அதிமுக நகா் செயலா் சிங்ககுட்டி மணி தலைமையில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆரின் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில் முன்னாள் ஊராட்சித் தலைவா்கள் காசி, ஆறுமுகம், மாவட்ட எம்ஜிஆா் மன்ற இணைச் செயலா் ராம்கோ வழிவிட்டான், மாவட்ட அம்மா பேரவை இணைச் செயலா் ஜி.வி. வேந்தன், தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மாவட்ட இணைச் செயலா் பூ. பழனிக்குமாா், மாவட்ட மகளிரணி இணைச் செயலா் செல்வமேரி உள்ளிட்ட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டு மரியாதை செலுத்தினா்.
இதே போல, கமுதி பேரூராட்சி அலுவலகம் அருகே உள்ள பெருமாள் கோயில் திடலில் அதிமுக ஒன்றிய செயலா்கள் ஆா். ராஜேந்திரன் (வடக்கு), கே. கருமலையான்(மேற்கு) ஆகியோரது தலைமையில், அவைத் தலைவா் டி. சேகரன் முன்னிலையில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆரின் 38-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. இதில் 200-க்கும் மேற்பட்ட அதிமுக தொண்டா்கள், நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.
அபிராமத்தில் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா் ஆா்.எம்.ஆா். முனியசாமி தலைமையில், நகா் செயலா் ரமேஷ்கண்ணன் முன்னிலையில் எம்ஜிஆா் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து, மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது.
முதுகுளத்தூா்: முதுகுளத்தூா் பேருந்து நிலைய வளாகத்தில் ராமநாதபுரம் மாவட்டச் செயலா் எம்.ஏ. முனியசாமி வழிகாட்டுதலின்படி, முதுகுளத்தூா் மத்திய ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.டி. செந்தில்குமாா் தலைமையில், முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆரின் 38-ஆம் ஆண்டு நினைவு நாளை முன்னிட்டு, எம்ஜிஆரின் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில் எம்ஜிஆா் மன்ற இணைச் செயலா் மலேசியா பாண்டி, கழக விவசாயப் பிரிவு துணைச் செயலா் சண்முகபாண்டியன், மேற்கு ஒன்றியச் செயலா் கா்ணன் உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
திருவாடானை: திருவாடானை நான்கு சாலை சந்திப்பில் மறைந்த முன்னாள் முதல்வா் எம்ஜிஆரின் 38-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தை முன்னிட்டு, மலா்களால் அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டிருந்த எம்ஜிஆரின் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தப்பட்டது. இதில் அதிமுகவைச் சோ்ந்த எடப்பாடி பழனிசாமி அணியினரும், ஓ.பன்னீா்செல்வம் அணியினரும் தனித்தனியாக மரியாதை செலுத்தினா்.
எடப்பாடி பழனிசாமி அணி சாா்பில் முன்னாள் மாவட்டச் செயலா் கேசி ஆணிமுத்து, அம்மா பேரவை ஒன்றியச் செயலா் கணேசன், முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா்கள் உள்ளிட்டோரும், ஓ. பன்னீா்செல்வம் அணி சாா்பில் ஒன்றியச் செயலா் செங்கை ராசு, முன்னாள் ஊராட்சி மன்றத் தலைவா் காளிமுத்து உள்ளிட்டோரும் கலந்து கொண்டனா்.