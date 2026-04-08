ராமநாதபுரம்

அஇபுமமுக வேட்பாளா் கமுதியில் வாக்கு சேகரிப்பு

முதுகுளத்தூா் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளா் மருத்துவா் ராம்குமாா் பாண்டியன் கமுதி பகுதியில் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

கமுதி பேருந்து நிலையத்தில் வாக்கு சேகரித்த முதுகுளத்தூா் பேரவைத் தொகுதி அஇபுமமுக வேட்பாளா் மருத்துவா் ராம்குமாா் பாண்டியன் .

Updated On :8 ஏப்ரல் 2026, 7:01 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

முதுகுளத்தூா் பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்ற கழக வேட்பாளா் மருத்துவா் ராம்குமாா் பாண்டியன் கமுதி பகுதியில் புதன்கிழமை வாக்கு சேகரித்தாா்.

கமுதி, வெள்ளையாபுரம், சிங்கப்புலியாபட்டி, செங்கப்படை, முதல்நாடு, முஸ்டக்குறிச்சி, தோப்படைப்பட்டி, அரிசிக்குழுதான், செந்தனேந்தல், சீமனேந்தல், குண்டுகுளம் உள்பட 50-க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்குச் சென்று தொன்னந்தோப்பு சின்னத்துக்கு வாக்கு சேகரித்தாா்.

கமுதி பேருந்து நிலையத்தில் அவா் பேசியதாவது:

உங்களில் ஒருவரான என்னை தோ்ந்தெடுத்தால் முதுகுளத்தூா் தொகுதியில் உள்ள அனைத்து அரசு பள்ளிகளிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு சுகாதாரமான கழிப்பறைகள் அமைக்கப்படும். நடுநிலைப் பள்ளிகள் உயா்நிலைப் பள்ளிகளாகவும், உயா்நிலைப் பள்ளிகள் மேல்நிலைப் பள்ளிகளாகவும் தரம் உயா்தப்படும். புவிசாா் குறியீடு பெறப்பட்டுள்ள முண்டு மிளகாய்க்கு விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் மிளகாய் பதப்படுத்தும் சேமிப்புக் கிடங்கு, நெல் சேமிப்பு கிடங்கு அமைக்கப்படும். இந்த தொகுதியில் நவீன விளையாட்டு மைதானம் அமைக்கப்படும் என்றாா் அவா்.

சிவகாசி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

சிவகாசி தொகுதியில் அதிமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தெலுங்கு மொழியில் பேசி வாக்கு சேகரித்த சௌமியா அன்புமணி

தெலுங்கு மொழியில் பேசி வாக்கு சேகரித்த சௌமியா அன்புமணி

தூத்துக்குடியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

தூத்துக்குடியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விக்கிரவாண்டி பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

விக்கிரவாண்டி பகுதிகளில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!
வீடியோக்கள்

நீ சாரல் பாடல் வெளியானது!

பூக்கட்டும் பாடல்!
வீடியோக்கள்

பூக்கட்டும் பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!
வீடியோக்கள்

மிஸ்டர் எக்ஸ் டீசர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!
வீடியோக்கள்

கண்ணம்மா என் கண்ணம்மா பாடல்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

5 மணி நேரங்கள் முன்பு