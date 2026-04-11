Dinamani
சென்னை மாநகர காவல் ஆணையராக அபின் தினேஷ் மோதக் பொறுப்பேற்பு!சென்னை மாநகர காவல் ஆணையர் அருண் மாற்றம்! சென்னையில் வாக்காளர் தகவல் சீட்டு வழங்கும் பணி! ஏப்.12ஆம் தேதி முதல்!சென்னையில் ஐபிஎல்: மெட்ரோ ரயிலில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்!பச்சைத் துண்டுப் போட்டு பச்சை துரோகம் செய்தவர் பழனிசாமி: முதல்வர் ஸ்டாலின்அஸ்ஸாம் தேர்தல்! ஏப்.11-ல் மறு வாக்குப் பதிவு!மதுரா: யமுனையில் சுற்றுலாப் படகு கவிழ்ந்ததில் 10 பேர் பலி பொறியியல் கல்வியில் இரண்டு படிப்புகளுக்குக் கூடுதல் மவுசு! ஏன்?தமிழ்நாடு மகிளா காங்கிரஸ் தலைவர் விலகல்!
/
ராமநாதபுரம்

பா.ஜ.க. ஒன்றியத் தலைவா் மீது தாக்குதல்: 5 போ் மீது வழக்கு

News image
Updated On :10 ஏப்ரல் 2026, 7:44 pm

பாஜக உள்கட்சி தகராறில் பரமக்குடி அருகே வியாழக்கிழமை இரவு அந்தக் கட்சியின் ஒன்றியத் தலைவா் சென்ற காரை வழிமறித்து தாக்குதல் நடத்திய அதே கட்சியைச் சோ்ந்த 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

பாா்த்திபனூா் மருதுபாண்டியா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த கோபால் மகன் கண்ணன். பரமக்குடி ஒன்றிய பாஜக செயலா். அதே கட்சியில் பாா்த்திபனூரைச் சோ்ந்த முத்துப்பாண்டி தொழில்நுட்பப் பிரிவு அணித் தலைவராக உள்ளாா். இவா்களுக்கிடையே ஒன்றியத் தலைவா் பதவி பெறுவதில் உள்கட்சி பூசல் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு ஜி. கண்ணன் கட்சிப்பணிகளை முடித்துவிட்டு ஊருக்கு காரில் சென்றாா். கீழப்பெருங்கரை நான்குவழிச் சாலையில் வந்து கொண்டிருந்தபோது, முத்துப்பாண்டி, சிவனேசன் ஆகிய இருவரும் கண்ணன் சென்ற காரை வழி மறித்து அவரை கற்களால் தாக்கினா். மேலும் கீழப்பெருங்கரையைச் சோ்ந்த ராமநாதன், அருங்குளத்தைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் உள்ளிட்ட மூவரை கைப்பேசி மூலம் அழைத்து 5 பேரும் சோ்ந்து கண்ணனை கடுமையாக தாக்கினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

இதுகுறித்து பாா்த்திபனூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் முத்துப்பாண்டி, சிவனேசன், ராமநாதன், ஆகாஷ் உள்பட 5 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

வீடியோக்கள்

வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
வீடியோக்கள்

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026