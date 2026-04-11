பாஜக உள்கட்சி தகராறில் பரமக்குடி அருகே வியாழக்கிழமை இரவு அந்தக் கட்சியின் ஒன்றியத் தலைவா் சென்ற காரை வழிமறித்து தாக்குதல் நடத்திய அதே கட்சியைச் சோ்ந்த 5 போ் மீது போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
பாா்த்திபனூா் மருதுபாண்டியா் நகா் பகுதியைச் சோ்ந்த கோபால் மகன் கண்ணன். பரமக்குடி ஒன்றிய பாஜக செயலா். அதே கட்சியில் பாா்த்திபனூரைச் சோ்ந்த முத்துப்பாண்டி தொழில்நுட்பப் பிரிவு அணித் தலைவராக உள்ளாா். இவா்களுக்கிடையே ஒன்றியத் தலைவா் பதவி பெறுவதில் உள்கட்சி பூசல் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை இரவு ஜி. கண்ணன் கட்சிப்பணிகளை முடித்துவிட்டு ஊருக்கு காரில் சென்றாா். கீழப்பெருங்கரை நான்குவழிச் சாலையில் வந்து கொண்டிருந்தபோது, முத்துப்பாண்டி, சிவனேசன் ஆகிய இருவரும் கண்ணன் சென்ற காரை வழி மறித்து அவரை கற்களால் தாக்கினா். மேலும் கீழப்பெருங்கரையைச் சோ்ந்த ராமநாதன், அருங்குளத்தைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் உள்ளிட்ட மூவரை கைப்பேசி மூலம் அழைத்து 5 பேரும் சோ்ந்து கண்ணனை கடுமையாக தாக்கினா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவா் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.
இதுகுறித்து பாா்த்திபனூா் காவல் நிலைய போலீஸாா் முத்துப்பாண்டி, சிவனேசன், ராமநாதன், ஆகாஷ் உள்பட 5 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.
தொடர்புடையது
விவசாயிக்கு கத்திக்குத்து: 5 போ் மீது வழக்கு
தொழிலாளி மீது தாக்குதல்: இளைஞா் கைது
வழக்கை திரும்பப் பெறக்கோரி தாக்குதல்: இருவா் மீது வழக்கு
இலங்கை தமிழா் மறுவாழ்வு முகாம் தலைவா் படுகொலை
வீடியோக்கள்
DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
தினமணி செய்திச் சேவை
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
தினமணி செய்திச் சேவை
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
தினமணி செய்திச் சேவை