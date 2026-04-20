ராமநாதபுரம்

வாக்காளா்களுக்குப் பணம் கொடுத்ததாக அதிமுக நிா்வாகிகள் 3 போ் கைது

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஏப்ரல் 2026, 8:14 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகே வாக்காளா்களுக்குப் பணம் கொடுத்ததாக அதிமுக நிா்வாகிகள் மூவரை தோ்தல் பறக்கும் படையினா் கைது செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் ஒன்றியம், சேத்திடல் கிராமத்தில் அதிமுகவினா் வாக்காளா்களுக்குப் பணம் விநியோகிப்பதாக தோ்தல் பறக்கும் படையினருக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, தோ்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி நவீன், போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, ஆா்.எஸ். மங்கலம் அதிமுக மத்திய ஒன்றியச் செயலா் கருப்பையா தலைமையில் அந்தக் கட்சி நிா்வாகிகள் சத்தீஸ்வரன், சரவணன், தங்கம் உள்ளிட்டோா் வாக்காளா்களுக்குப் பணம் கொடுப்பது தெரியவந்தது.

அவா்களை அதிகாரிகள் சுற்றி வளைத்து, அவா்களிடமிருந்த ரூ. 1 லட்சம் ரொக்கத்தைப் பறிமுதல் செய்தனா். அதிகாரிகள் பணத் தாள்களை எண்ணிக் கொண்டிருந்தபோது, அதிமுக மத்திய ஒன்றியச் செயலா் கருப்பையா, தான் மறைத்து வைத்திருந்த பணத்துடன் அங்கிருந்து தப்பி ஓடி விட்டாா்.

இதுகுறித்து தோ்தல் பறக்கும் படை அதிகாரி நவீன் அளித்த புகாரின் பேரில் ஆா்.எஸ். மங்கலம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து பிடிபட்ட அதிமுக நிா்வாகிகள் சத்தீஸ்வரன், சரவணன், தங்கம் ஆகிய மூவரையும் கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். தலைமறைவான ஒன்றியச் செயலா் கருப்பையாவை தேடி வருகின்றனா்.

ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகே தவெகவினா் மீது தாக்குதல்

ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகே தவெகவினா் மீது தாக்குதல்

திமுக நிா்வாகிகள் கூட்டத்தில் பிரியாணி பொட்டலங்கள் பறிமுதல்

வாக்காளா்களுக்குப் பணம் கொடுக்க முயன்றதாக 2 போ் மீது வழக்கு! புதுச்சேரி போலீஸாா் நடவடிக்கை!

ஆா்.எஸ். மங்கலம் சந்தைக்கு மிளகாய் வரத்து அதிகரிப்பு

வீடியோக்கள்

யார் தோற்பது என்ற போட்டியில் வென்ற சிஎஸ்கே! | Chennai Super Kings | Ayush Mhatre |

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

பிரகாஷ்ராஜ் அரசியலில் என்ன செய்துவிட்டார்? குஷ்பு பேட்டி | DMK | BJP

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

வீடியோக்கள்

பெண்களுக்கு எதிரான எண்ணம்! திமுக, காங்கிரஸை விமர்சித்த அமித் ஷா | BJP

தினமணி செய்திச் சேவை

வீடியோக்கள்

"சென்னை சூப்பர் - 6" திமுகவின் அறிவிப்புகள் என்ன? எழிலன் நாகநாதன் விளக்கம்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

