Dinamani
பிகாரின் அதிகாரத்தை நல்லவர்கள் கைகளில் ஒப்படைக்க வேண்டும்: பிரஷாந்த் கிஷோர்லிவ்-இன் உறவில் இருப்போருக்கும் குடும்ப வன்முறை தடுப்புச் சட்டம் பொருந்தும்: உச்சநீதிமன்றம்கேட்கவே கூசும் கொச்சையான வார்த்தைகளை உதயநிதி பேசியிருப்பது கண்டிக்கத்தக்கது: தமிழிசைஎங்களை துரத்துவதை நிறுத்துங்கள்! மோடியை விமர்சித்த சிறுமியின் தாய் ஆத்திரம்பைக்-டாக்ஸி ஓட்டினால் அபராதம்: நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசுசென்னையின் அண்டை மாவட்டங்களை சுற்றிவளைத்த மழை!
/
ராமநாதபுரம்

மோட்டாா் சைக்கிள் திருடியவா் மீது வழக்கு

News image

திருட்டு - சித்திரிப்பு

Updated On :4 ஆகஸ்ட் 2026, 12:06 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாடானை அருகே வீட்டு வாசலில் சாவியுடன் நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தை மா்ம நபா் திருடிச் சென்றது தொடா்பாக போலீஸாா் விசாரித்து வருகின்றனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகே கல்லூரில் பழைய இரும்பு வியாபாரம் செய்து வருபவா் அன்புச் செழியன் தனது கிட்டங்கி முன்பு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு சாவியுடன்

நிறுத்திவிட்டுச் சென்ற இருசக்கர வாகனம் திருட்டு போனது அந்தப் பகுதியில் உள்ள கண்காணிப்புக் கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, மா்மநபா் இருசக்கர வாகனத்தை திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது.

மேலும், மங்களக்குடி பகுதியில் எரிபொருள் தீா்ந்து அந்த இருசக்கர வாகனம் நிறுத்தப்பட்டிருந்தது தெரியவந்தது.

இதையடுத்து, அந்த மா்ம நபா், மங்களக்குடியைச் சோ்ந்த இப்ராஹிம் தனது வீட்டுவாசலில் சாவியுடன் நிறுத்தியிருந்த இருசக்கர வாகனத்தையும் திருடினாா். இதுதொடா்பான கண்காணிப்புக் கேமரா பதிவு வைரலாகி வருகின்றது. இப்ராஹிம் கொடுத்த புகாரின்பேரில், திருவாடானை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

நாகா்கோவிலில் ரயில்வே ஊழியா் வீட்டில் 13.5 பவுன் நகைகள் திருட்டு

நாகா்கோவிலில் ரயில்வே ஊழியா் வீட்டில் 13.5 பவுன் நகைகள் திருட்டு

புத்தாநத்தத்தில் இருசக்கர வாகனம் திருட்டு

புத்தாநத்தத்தில் இருசக்கர வாகனம் திருட்டு

கோவில்பட்டி அருகே இரும்பு சீட்டுகள் திருட்டு

கோவில்பட்டி அருகே இரும்பு சீட்டுகள் திருட்டு

இருசக்கர வாகனம் திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை

இருசக்கர வாகனம் திருட்டு: போலீஸாா் விசாரணை

விடியோக்கள்

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

Duster காரை ஓட்டிப் பார்த்து ஆய்வு செய்த முதல்வர்! | CM Vijay |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |

தவெக இதைச் செய்ய வேண்டும்: மு. வீரபாண்டியன் வலியுறுத்தல்! | CPI | TVK |