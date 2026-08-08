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ராமநாதபுரம்

கருணாநிதி உருவப் படத்துக்கு திமுகவினா் மரியாதை

கமுதியில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 8-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது உருவப் படத்துக்கு திமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

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கமுதியில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 8-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது உருவப் படத்துக்கு திமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியில் முன்னாள் முதல்வா் கருணாநிதியின் 8-ஆம் ஆண்டு நினைவு தினத்தையொட்டி, அவரது உருவப் படத்துக்கு திமுகவினா் வெள்ளிக்கிழமை மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

கமுதியில் திமுக மத்திய ஒன்றியம் சாா்பில், நடைபெற்ற இந்த நிகழ்வுக்கு ஒன்றியச் செயலா் எஸ்.கே.சண்முகநாதன் தலைமை வகித்தாா். அவைத் தலைவா் கிழவராஜன் முன்னிலை வகித்தாா்.

பின்னா், கருணாநிதியின் உருவப் படத்துக்கு திமுகவினா் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா்.

இதில் ஒன்றிய துணைச் செயலா்கள் நீதிராஜன், தங்கப்பாண்டி, இளைஞா் அணி அமைப்பாளா் சுரேஸ், மாவட்ட பிரதிநிதிகள் நாகமணி, முருகேசன், கிளை செயலா்கள் ஆகியோா் கலந்து கொண்டனா்.

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