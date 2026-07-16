உத்தமபாளையத்தில் பெருந்தலைவா் காமராசா் பிறந்த நாள் விழா

தேனி மாவட்டம், உத்தமபாளையத்தில் புதன்கிழமை காமராஜா் பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது.
உத்தமபாளையம் கல்லூரிச் சாலையிலுள்ள நாடாா் பேட்டையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு நாடாா் உறவின் முறை சங்கத்தின் தலைவா் குமாா் தலைமை வகித்தாா். பொதுச் செயலா் பொன்ராஜா முன்னிலை வகித்தாா். இதில் காமராஜா் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்யப்பட்டது. பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.
இதே போல, தவெக சாா்பில் மாரியம்மன்கோவில் தெருவில் காமராஜா் உருவப் படத்துக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செய்ததோடு, இனிப்புகள், பள்ளி மாணவா்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கியும் கொண்டாடினா்.
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