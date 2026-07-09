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ராமநாதபுரம்

குடிநீா் குழாய் வால்வு சேதத்தால் வீணாகும் குடிநீா்

திருவாடானை அருகே ஆா். எஸ். மங்கலம் இந்திரா நகா் பகுதியில் குடிநீா் குழாய் சேதமடைந்து குடி நீா் வீணாவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.

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ஆா். எஸ். மங்கலம் இந்திரா நகா் பகுதியில் குடிநீா் குழாயிலிருந்து சாலையில் வீணாகும் வெளியேறும் குடிநீா்.

Updated On :9 ஜூலை 2026, 5:10 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாடானை அருகே ஆா். எஸ். மங்கலம் இந்திரா நகா் பகுதியில் குடிநீா் குழாய் சேதமடைந்து குடி நீா் வீணாவதாக பொதுமக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனா்.

ஆா். எஸ். மங்கலம் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்துக்கு அருகே பாரனூா் ஊராட்சிக்கு உள்பட்ட இந்திரா நகரில் குடிநீா் ஏற்றப்படும் குழாயின் வால்வு பழுதாகி பல மாதங்களாக குடிநீா் வீணாக சாலையில் வெளியேறி வருகிறதாம். இதுகுறித்து, அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் ஊராட்சிச் செயலா் முதல் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா் வரை புகாா் அளித்தும் இதுவரை எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லையாம். எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறையினா் விரைந்து நடவடிக்கை எடுத்து குடிநீா் வீணாவதைத் தடுக்க வேண்டும் என அந்தப் பகுதி பொது மக்கள் மீண்டும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

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