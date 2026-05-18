Dinamani
அமெரிக்க வேளாண் பொருள்களின் இறக்குமதியை அதிகரிக்க சீனா ஒப்புக்கொண்டுள்ளதுகுதிரை பேரம் நடத்தி அதிமுகவை முதுகில் குத்தியது தவெக: எடப்பாடி பழனிசாமிஈரான் எண்ணெய் மீதான தடைக்கு தற்காலிக விலக்கு! அமெரிக்காககன்தீப் சிங் பேடி, அமுதா உள்பட ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் மாற்றம்!அம்மா உணவகங்களை புதுப்பிக்க முதல்வர் விஜய் உத்தரவு!
/
தூத்துக்குடி

தட்டாா்மடத்தில் குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீா்

தட்டாா்மடத்தில் குழாய் உடைந்து குடிநீா் வீணாகி வருவதால், குழாயை சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

News image

குழாய் உடைந்து வீணாகும் குடிநீா்.

Updated On :1 மணி நேரம் முன்பு

தினமணி செய்திச் சேவை

தட்டாா்மடத்தில் குழாய் உடைந்து குடிநீா் வீணாகி வருவதால், குழாயை சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனா்.

சாத்தான்குளம் பகுதி கிராம மக்களுக்கு கூட்டுக் குடிநீா் திட்டம் மூலம் தண்ணீா் வழங்கப்பட்டு வரும் நிலையில், தற்போது கோடைக் காலம் என்பதால் குடிநீா் போதுமான அளவு கிடைக்கவில்லை என மக்கள் குற்றஞ்சாட்டி வருகின்றனா்.

இந்நிலையில், தட்டாா்மடத்தில் கொம்மடிகோட்டை செல்லும் சாலையோரம் உள்ள டாஸ்மாக் மதுக் கடை அருகே உள்ள குழாய் உடைந்து தண்ணீா் வீணாகி வருகிறது.

தண்ணீா் பற்றாக்குறையாக உள்ள நேரத்தில் தண்ணீா் வீணாவதாக அப்பகுதி மக்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனா். குடிநீா் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகள், குழாய் உடைப்பை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என அப்பகுதியினா் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.

தொடர்புடையது

புத்தாநத்தம் அருகே காவிரி குடிநீா் குழாய் உடைப்பு

புத்தாநத்தம் அருகே காவிரி குடிநீா் குழாய் உடைப்பு

செங்கத்தில் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்ட குழாய் உடைந்து வீணாகும் தண்ணீா்

செங்கத்தில் கூட்டுக் குடிநீா்த் திட்ட குழாய் உடைந்து வீணாகும் தண்ணீா்

குடிநீா் குழாய் உடைப்பு; ஒரு வாரமாக வீணாகும் குடிநீா்

குடிநீா் குழாய் உடைப்பு; ஒரு வாரமாக வீணாகும் குடிநீா்

குடிநீா் குழாயை சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை

குடிநீா் குழாயை சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை

விடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!
வீடியோக்கள்

வெளியானது பெத்தி டிரைலர்!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |
வீடியோக்கள்

Podcast | திமுக - அதிமுக கூட்டணி: திருமாவளவனைச் சுற்றி அரசியல்! | News and Views | Epi - 36 |

தினமணி செய்திச் சேவை

6 மணி நேரங்கள் முன்பு
எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?
வீடியோக்கள்

எந்தெந்த அணிகளுக்கு பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது?

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan
வீடியோக்கள்

என்னை முதல்வராக்க திமுக, அதிமுக தரப்பில் அதிகாரப்பூர்வமாக யாரும் அணுகவில்லை - Thirumavalavan

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு