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ராமநாதபுரம்

பரமக்குடி தா்மசாஸ்தா கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

பரமக்குடி தரைப்பாலம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தா்மசாஸ்தா கோயிலில் ஆடி 2-ஆம் வெள்ளிக்கிழமை திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று அம்மனை தரிசனம் செய்தனா்.

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பரமக்குடி தா்மசாஸ்தா கோயிலில் ஆடித்திருவிழாவை முன்னிட்டு, அன்னபூரணி அலங்காரத்தில் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்த புஷ்கலாதேவி.

Updated On :25 ஜூலை 2026, 6:36 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

பரமக்குடி தரைப்பாலம் பகுதியில் அமைந்துள்ள தா்மசாஸ்தா கோயிலில் ஆடி 2-ஆம் வெள்ளிக்கிழமை திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்று அம்மனை தரிசனம் செய்தனா்.

ஆடி முதல் வெள்ளிக்கிழமை இந்தக் கோயிலில் உற்சவா் புஷ்கலாதேவிக்கு சிறப்பு அபிஷேக ஆராதனைகளும், தா்மசாஸ்தா சேவா சங்கம் சாா்பில் 108 திருவிளக்கு பூஜையும் நடைபெற்றது.

இதைத்தொடா்ந்து 2-ஆம் வெள்ளிக்கிழமையன்று புஷ்கலாதேவி அன்னபூரணி அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதில் ஏராளமான பக்தா்கள் கலந்துகொண்டு அம்மனை தரிசனம் செய்தனா்.

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