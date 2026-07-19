Dinamani
ரோஹித் சர்மா சதம் வீண்! இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரையும் இழந்தது இந்தியா!திரைப்பட எழுத்தாளர் சங்கத் தேர்தலில் சேரன் அணி வெற்றி!உடனடியாக போராட்டக் களத்திற்கு வாருங்கள்! இளைஞர்களை அழைத்த அபிஜீத் தீப்கே!உலகக்கோப்பையில் அதிக கோல்கள் அடித்து சாதனை படைத்த எம்பாப்பே! அஸ்ஸாமில் சோனம் வாங்சுக்கின் படத்தை வரைந்த 2 பேர் கைது சோனம் வாங்சுக்கை வேறு மருத்துவமனைக்கு மாற்றக் கோரிய வழக்கு ஒத்திவைப்பு!யார் வெற்றி பெற்றாலும் கால்பந்து ரசிகர்கள் பொறுமையை இழக்கக் கூடாது: கர்நாடக முதல்வர் சென்னையில் 2 நாட்கள் மழைக்கு வாய்ப்பு
/
காஞ்சிபுரம்

காஞ்சிபுரம் பரஞ்சோதி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா

காஞ்சிபுரம் பாவாபாளையம் தெருவில் அமைந்துள்ள பரஞ்சோதி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழாவையொட்டி உற்சவா் கோவிலாத்தம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

News image

சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா வந்த உற்சவா் கோவிலாத்தம்மன்.

Updated On :20 ஜூலை 2026, 1:55 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

காஞ்சிபுரம் பாவாபாளையம் தெருவில் அமைந்துள்ள பரஞ்சோதி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழாவையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை உற்சவா் கோவிலாத்தம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

காஞ்சிபுரம் பாவாபாளையம் தெருவில் அமைந்துள்ளது பரஞ்சோதி அம்மன் கோயில். இக்கோயில் ஆடித் திருவிழாவையொட்டி, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், தீபாராதனைகள் மற்றும் பக்தா்களுக்கு அன்னதானமும் வழங்கப்பட்டது. மாலையில் கோயிலிலிருந்து உற்சவா் கோவிலாத்தம்மன் சிறப்பு அலங்காரத்தில் வீதியுலா வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.

ஏற்பாடுகளை அறப்பெருஞ்செல்வி கிராம சமுதாயத்தினா் சாா்பில் சங்கத்தின் தலைவா் சிவப்பிரகாசம்,செயலாளா் அருள், பொருளாளா் பாலகிருஷ்ணன் ஆகியோா் தலைமையில் விழாக் குழுவினா் செய்திருந்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோயில் ஆடித் திருவிழா

பெரியபாளையம் பவானியம்மன் கோயில் ஆடித் திருவிழா

காஞ்சிபுரம் காளிகாம்பாள் கோயிலில் பால்குட ஊா்வலம்

காஞ்சிபுரம் காளிகாம்பாள் கோயிலில் பால்குட ஊா்வலம்

ஆரணி கோட்டை ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா தொடக்கம்

ஆரணி கோட்டை ஸ்ரீவேம்புலி அம்மன் கோயிலில் ஆடித் திருவிழா தொடக்கம்

வேகுப்பட்டி அம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு

வேகுப்பட்டி அம்மன் கோயிலில் குடமுழுக்கு

விடியோக்கள்

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது 'நீ செல்' பாடல்!

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

வெளியானது மண்டாடி ப்ரோமோ பாடல் !

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

சமணர் படுகையில் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் ஆய்வு | TVK

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP

பரபரப்பில் நாடாளுமன்றம்: என்ன செய்யப் போகிறது திமுக? | Congress | BJP