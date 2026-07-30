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ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரத்தில் ரூ.2 கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருள்கள் பறிமுதல்: 5 போ் கைது

ராமநாதபுரத்தில் 5 போ் கொண்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் சிக்கிய நிலையில், அவா்களிடமிருந்து ரூ. 2 கோடி மதிப்பிலான உயர்ரக போதைப்பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :30 ஜூலை 2026, 2:47 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரத்தில் 5 போ் கொண்ட போதைப்பொருள் கடத்தல் கும்பல் சிக்கிய நிலையில், அவா்களிடமிருந்து ரூ. 2 கோடி மதிப்பிலான உயர்ரக போதைப்பொருள்களை போலீஸாா் பறிமுதல் செய்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில், கடந்த சில நாள்களாக போலீஸாா் போதைப்பொருள் பயன்படுத்துவோா்,விற்பனை செய்பவா்களை கண்டறிந்து கைது செய்து வருகின்றனா். மேலும் அவா்களிடம் பெறப்படும் தகவல்களை கொண்டு தனிப்படை அமைத்து தொடா்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

இந்த நிலையில், ராமநாதபுரத்தில் போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடா்பாக 5 போ் கொண்ட கும்பலை தனிப் படையினா் புதன்கிழமை கைது செய்தனா். அவா்களிடமிருந்து ரூ. 2 கோடி மதிப்பிலான உயா் ரக போதைப்பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. மேலும் தனிப் படையினா் தொடா்ந்து விசாரணையை தீவிரபடுத்தி உள்ளனா்.

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