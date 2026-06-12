மது போதையில் தகராறில் ஈடுபட்டு இளைஞரை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்தவருக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனை விதித்து பரமக்குடி மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு, விரைவு நீதிமன்றம் வெள்ளிக்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கடலாடி வட்டம், தெற்கு நரிப்பையூா் வேப்பமரத்துபனை கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் முகமது அலிகான் (37). இவரது உறவினா் அப்துல் அஜிஸ் (40). இவா்கள் இருவரும் அந்தப் பகுதியில் வாடகை காா் தொழில் நடத்தி வந்தனா்.
முகமது அலிகான் அடிக்கடி மது அருந்தி விட்டு வந்து, அவரது மனைவி, அருகில் வசிக்கும் உறவினா்களிடம் தகராறில் ஈடுபட்டு வந்தாா். இதை அப்துல் அஜிஸ் அவ்வப்போது தட்டிக்கேட்டு வந்தாா்.
இந்த நிலையில், கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு, அக். 22-ஆம் தேதி முகமது அலிகான் மது அருந்தி விட்டு குடும்பத்தினரிடம் தகராறில் ஈடுபட்டாா். இதை அப்துல் அஜிஸ் தட்டிக்கேட்டாா். இதனால், ஆத்திரமடைந்த முகமது அலிகான், அப்துல் அஜிசை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்தாா்.
இதுகுறித்து சாயல்குடி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, முகமது அலிகானைக் கைது செய்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை பரமக்குடி மாவட்ட கூடுதல் அமா்வு, விரைவு நீதிமன்றத்தில் நடைபெற்று வந்தது. இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி பாலமுருகன், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட முகமது அலிகானுக்கு ஆயுள் சிறைத் தண்டனையும், ரூ. 500 அபராதமும் விதித்து தீா்ப்பளித்தாா். அபராதத் தொகையை கட்டத் தவறினால், மேலும் 6 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை எனவும் தீா்ப்பளித்தாா். இந்த வழக்கில் அரசு வழக்குரைஞா் ஜான் ராஜதுரை முன்னிலையாகி வாதாடினாா்.