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ராமநாதபுரம்

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து 54 பவுன் தங்க நகைகள் திருட்டு

கமுதி அருகே வெள்ளிக்கிழமை வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் இருந்த 54 பவுன் தங்க நகைகள், ஒரு கிலோ வெள்ளி, ரூ.20 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

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Updated On :20 ஜூன் 2026, 2:19 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

கமுதி அருகே வெள்ளிக்கிழமை வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பீரோவில் இருந்த 54 பவுன் தங்க நகைகள், ஒரு கிலோ வெள்ளி, ரூ.20 ஆயிரம் ரொக்கம் ஆகியவை திருடப்பட்டது குறித்து போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியை அடுத்த கூடக்குளம் கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் பால்மூா்த்தி (50). இவரது மனைவி பூமாதேவி (45). பால்முருகன் வெளிநாட்டில் வேலை பாா்த்து வருகிறாா். இந்த நிலையில், வெள்ளிக்கிழமை காலை பூமாதேவி விவசாய வேலைக்கும், இவரது குழந்தைகள் பள்ளிக்கும் சென்று விட்டனா். இந்த நிலையில், இவா்கள் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்து பீரோவில் இருந்த 54 பவுன் தங்க நகைகள், ஒரு கிலோ வெள்ளிக் கொலுசு, ரூ.20 ஆயிரம் ரொக்கம் திருடப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதுகுறித்து மண்டலமாணிக்கம் காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா். மேலும் தடவியவியல் நிபுணா்கள் தடயங்களை பதிவு செய்தனா். மோப்ப நாய் வரவழைக்கப்பட்டும், சிசிடிவி கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்தும் போலீஸாா் விசாரிக்கின்றனா்.

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