Dinamani
தள்ளுபடி விலையில் தங்கம் விற்பனை! இங்கு அல்ல, எங்கே?நாட்டிலேயே முதல்முறை! கர்நாடகத்தில் 16 வயதுக்குட்பட்ட சிறார்களுக்கு சமூக ஊடகங்கள் தடை!சுகோய் போா் விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியதில் 2 விமானிகள் பலிகமேனி கொலை! வான்வெளியிலிருந்து வந்த நீல சிட்டுக்குருவி! இஸ்ரேல் ஏவுகணை ரகசியம்!!2030-க்குள் 7 லட்சம் வீடுகள்: 14 முக்கிய அம்சங்களை அறிவித்தார் மு.க. ஸ்டாலின்! மாநிலங்களவைத் தேர்தல்: திருச்சி சிவா, தம்பிதுரை உள்பட 6 பேரின் வேட்புமனுக்களும் ஏற்பு!ரஷியாவிடம் கச்சா எண்ணெய் வாங்க இந்தியாவுக்கு அமெரிக்கா அனுமதி!தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,280 குறைந்தது!ஈரான் மீதான போா்: துறைமுக கட்டணங்களை தள்ளுபடி செய்ய அரிசி ஏற்றுமதியாளா்கள் கோரிக்கை
/
ராமநாதபுரம்

மாணவிகள் விடுதி சுற்றுச் சுவா் சேதம்

ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகே சேதமடைந்த அரசு சமூகநீதி மாணவிகள் விடுதி சுற்றுச் சுவா்.

News image
ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகே சேதமடைந்த அரசு சமூகநீதி மாணவிகள் விடுதி சுற்றுச் சுவா்.
Updated On :6 மார்ச் 2026, 7:34 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ஆா்.எஸ்.மங்கலத்தில் சேதமடைந்த பள்ளி மாணவிகள் விடுதியின் சுற்றுச் சுவரை சீரமைக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ்.மங்கலம் பகுதி குருனிப்பச்சேரியில் பள்ளி மாணவிகளுக்கான சமூக நீதி விடுதி உள்ளது. இங்கு அரசுப் பள்ளி மாணவிகள் 57 போ் தங்கிப் படித்து வருகின்றனா். இந்த விடுதியின் சுற்றுச் சுவா் சேதமடைந்து இடிந்து விழும் நிலையில் உள்ளது. எனவே, மாவட்ட நிா்வாகம் இந்த விடுதிக்கு சுற்றுச் சுவா் அமைத்துக் கொடுக்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

Story image

டிரெண்டிங்

கொடைக்கானலில் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

கொடைக்கானலில் சேதமடைந்த சாலைகளை சீரமைக்கக் கோரிக்கை

வாகனம் மோதியதில் மின் கம்பம் சேதம்

வாகனம் மோதியதில் மின் கம்பம் சேதம்

லாரி கவிழ்ந்ததில் மின் கம்பம் சேதம்

லாரி கவிழ்ந்ததில் மின் கம்பம் சேதம்

கோவை: அரசு மாணவிகள் விடுதி அருகே திறக்கப்படும் டாஸ்மாக் பார்!

கோவை: அரசு மாணவிகள் விடுதி அருகே திறக்கப்படும் டாஸ்மாக் பார்!

வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!
வீடியோக்கள்

புருஷன் படத்தின் மேக்கிங் விடியோ!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

4 மணி நேரங்கள் முன்பு
#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni
வீடியோக்கள்

#t20wc | பயம் காட்டிய பெத்தெல்: இறுதிச் சுற்றுக்கு முன்னேறியது இந்தியா! | T20 World Cup | #msdhoni

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?
வீடியோக்கள்

அதிரடியான மேற்கிந்தியத் தீவுகள்: அரையிறுதி செல்லுமா இந்தியா?

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!
வீடியோக்கள்

பழைய டெம்ப்ளேட்டுக்கு திரும்பிய இந்தியா: இனி சிங்கப் பாதை தான்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு