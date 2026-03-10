தொண்டியில் எஸ்டிபிஐ கட்சி சாா்பில், சமூக நல்லிணக்க இஃப்தாா் நோன்பு துறப்பு, மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசளிப்பு விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இதற்கு அந்தக் கட்சியின் தொண்டி நகா் தலைவா் முகம்மது நாசா் அலி தலைமை வகித்தாா். ராமநாதபுரம் கிழக்கு மாவட்டத் தலைவா் ரியாஸ் கான், மாவட்டச் செயலா் தாளை அப்துல் மஜீத், திருவாடானை வட்டார ஐக்கிய முஸ்லிம் ஜமாத் தலைவா் அயூப்கான், தொண்டி அனைத்து தெரு முஸ்லிம் ஜமாத் தலைவா், நிா்வாகிகள், தொண்டி இந்து தா்ம பரிபாலன சபை தலைவா், நிா்வாகிகள், திமுக தலைமையிலான மதச்சாா்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணிக் கட்சிகள், இயக்கங்களின் நிா்வாகிகள் முன்னிலை வகித்தனா்.
எஸ்டிபிஐ மாநில துணைத் தலைவா் அப்துல் ஹமீது, தொண்டி ஐக்கிய முஸ்லிம் ஜமாத் கௌரவத் தலைவா் பொறியாளா் அபூபக்கா், ஐக்கிய முஸ்லிம் ஜமா அத் தலைவா் செய்யது அலி, இந்து தா்ம பரிபாலன சபைத் தலைவா் ராஜசேகா், தொண்டி சிந்தாதிரி அன்னை ஆலய பாதிரியாா் அமிா்தராஜ் ஆகியோா் சிறப்பு அழைப்பாளராகப் பங்கேற்று பேசினா்.
இந்த விழாவில் கேள்வி பதில் போட்டி நடத்தப்பட்டு இறுதியில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு பரிசுகளை திருவாடானை காவல் துணை கண்காணிப்பாளா் சீனிவாசன்,, தொண்டி அல்ஹிலால் பள்ளி தாளாளா் அப்துல்ரவுப், திருவாடனை வழக்குரைஞா் சங்க மூத்த தலைவா் கண்ணன், சங்கத் தலைவா் சுரேஷ், தேசிய நல்லாசிரியா் உதயகுமாா் ஆகியோா் வழங்கினா்.
இதில் கட்சியின் திருவாடானை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி பொருளாளா் முகமது ரிஸ்வான், தொண்டி நகா் கமிட்டி மூத்த நிா்வாகி அப்துல் ரகுமான் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
டிரெண்டிங்
தூத்துக்குடியில் இப்தாா் நோன்பு துறப்பு
சங்கரன்கோவிலில் நோன்பு துறப்பு நிகழ்ச்சி
ஏா்வாடியில் இப்தாா் நோன்பு
குற்றாலத்தில் இஃப்தாா் நோன்பு திறக்கும் விழா
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...