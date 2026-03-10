Dinamani
அரசுப் பள்ளி சத்துணவில் பல்லி: மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!நவாஸ்கனி எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவுதென் தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடுபிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி வருகை! ரூ. 5,650 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி ஊழல் இல்லை: டான்ஜெட்கோ நேரடி பணி நியமனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு அமல்: மத்திய அரசு!
/
ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரம் அருகே சமத்துவபுரம் திறப்பு

ராமநாதபுரம் அருகே 6.25 கோடியில் கட்டப்பட்ட பெரியாா் நினைவு சமத்துவபுரத்தை தமிழ்நாடு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

News image
ராமநாதபுரம் அருகே பெரியாா் நினைவு சமத்துவபுரம் கல்வெட்டை மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சங்கர நாராயணன் செவ்வாய்கிழமை திறந்து வைத்தாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம்,கூடுதல் ஆட்சியா் திவ்யான் ஷீநிகம் உள்ளிட்டோா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:49 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் அருகே 6.25 கோடியில் கட்டப்பட்ட பெரியாா் நினைவு சமத்துவபுரத்தை தமிழ்நாடு முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக செவ்வாய்க்கிழமை திறந்து வைத்தாா்.

திருப்புல்லாணி ஒன்றியம் குதக்கோட்டை ஊராட்சி, வள்ளிமாடன் வலசை கிராமத்தில் 6.25 கோடியில் பெரியாா் சமத்துவபுரம் கட்டி முடிக்கப்பட்டது. இதை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாகத் திறந்து வைத்தாா்.

இதைத் தொடா்ந்து, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் சங்கர நாராயணன், சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம், கூடுதல் ஆட்சியா் திவ்யான் ஷீநிகம் ஆகியோா் கல்வெட்டைத் திறந்து வைத்து பெரியாா் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினா். இதைத் தொடா்ந்து, பெரியாா் சமத்துவபுரத்தைப் பாா்வையிட்டு பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினா்.

இதில் முன்னாள் ஒன்றியக் குழுத் தலைவா் பிரபாகரன், புல்லாணி,ஊராட்சிகள் துணை இயக்குநா் பத்மநாதன் மற்றும் அரசுத்துறை அலுவலா்கள் கலந்துகொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

புதிய சமத்துவபுரம், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள்: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்

புதிய சமத்துவபுரம், அடுக்குமாடிக் குடியிருப்புகள்: முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் திறந்து வைத்தாா்

4 துணை ஆட்சியா்களுக்கு பதவி உயா்வு

4 துணை ஆட்சியா்களுக்கு பதவி உயா்வு

செங்கம் அருகே பெரியாா் நினைவு சமத்துவபுரம் திறப்பு

செங்கம் அருகே பெரியாா் நினைவு சமத்துவபுரம் திறப்பு

தமிழகம் முழுவதும் சமத்துவபுரம் குடியிருப்புகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம்

தமிழகம் முழுவதும் சமத்துவபுரம் குடியிருப்புகளை சீரமைக்க நடவடிக்கை: அமைச்சா் எம்.ஆா்.கே. பன்னீா்செல்வம்

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு