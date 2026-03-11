கமுதி அருகே அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் மாசித் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி அருகேயுள்ள ஆனையூா் அங்காள பரமேஸ்வரி, வன்னியமுத்து கருப்பண்ண சுவாமி கோயிலில் மாசித் திருவிழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
இதையொட்டி, அதிகாலை அம்மன், சுவாமிக்கு சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து, சந்தானக்காப்பு அலங்காரத்தில் அம்மன் பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா்.
இதைத் தொடா்ந்து, பக்தா்கள் சாா்பில் காணிக்கையாக வழங்கப்பட்ட 58 கிடாய்கள் பலியிடப்பட்டு, அம்மன், சுவாமி, பரிவாரத் தெய்வங்களுக்கு படையலிட்டு, சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெற்றன.
பின்னா், அங்கு வந்த பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது. இதில் திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
