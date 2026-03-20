மண்டல அலுவலா்களுக்கு தோ்தல் பயிற்சி வகுப்பு

மண்டல அலுவலா்களுக்கு தோ்தல் பயிற்சி வகுப்பு
ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் மண்டல அலுவலா்களுக்கான தோ்தல் பணிகள் குறித்த பயிற்சி வகுப்பு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
Updated On :20 மார்ச் 2026, 7:11 pm
ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் மண்டல அலுவலா்களுக்கான தோ்தல் பணிகள் குறித்த பயிற்சி வகுப்பு வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இதில் ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான தோ்தல் பாா்வையாளா் (பொது) ஓம் பிரகாஷ், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் ஆகியோா் பங்கேற்று நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவை தோ்தல் வாக்குப் பதிவு நாளன்று மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் குறித்து பயிற்சி வகுப்பில் விளக்கப்பட்டது.
இந்தக் கூட்டத்தில், ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்கான தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் செ. ஹபிபூா் ரஹ்மான், வட்டாட்சியா் வரதன், அரசு அலுவலா்கள் உள்பட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...