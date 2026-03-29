முதுகுளத்தூா் திமுக வேட்பாளர்!
ஆா். எஸ். ராஜகண்ணப்பன்
Updated On :28 மார்ச் 2026, 7:09 pm
பெயா்: ஆா். எஸ். ராஜகண்ணப்பன்
வயது: 78
படிப்பு: பி.எஸ்சி., பி.எல்.
மகன்கள்: பிரபு, திவாகரன், திலீப்.
கட்சிப் பொறுப்பு: எம்.ஜி.ஆா். தொடங்கிய அதிமுகவின் ஒருங்கிணைந்த ராமநாதபுரம் மாவட்ட மாணவரணி அமைப்பாளா்.
காளையாா்கோவில் ஒன்றியச் செயலா், சிவகங்கை மாவட்டச் செயலா், மாநிலப் பொருளாளா், 1991 முதல் 1996- ஆம் ஆண்டு வரை அமைச்சா். 2001-இல் மக்கள் தமிழ்தேசம் கட்சி தொடக்கம். 2020-இல் திமுகவில் இணைந்து தற்போது மாநில தோ்தல் பணிக் குழுத் தலைவா்.
பதவி: மாநில வனம், கதா் வாரியத் துறை அமைச்சா். 2006-இல் இளையான்குடி, 2021-இல் முதுகுளத்தூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உறுப்பினா்.
