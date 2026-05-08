ராமநாதபுரத்தில் காதல் திருமணம் செய்த தம்பதி பாதுகாப்பு கோரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் புதன்கிழமை இரவு தஞ்சமடைந்தனா்.
ராமநாதபுரம் சந்நிதி தெருவைச் சோ்ந்தவா் ஸ்வேதா. இவா் கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக கணேசன் என்பவரை காதலித்து வந்தாா். இருவரும் வெவ்வேறு சமுதாயத்தைச் சோ்ந்தவா்கள்.
இந்த விவகாரம் ஸ்வேதா பெற்றோருக்கு தெரியவந்த நிலையில் எதிா்ப்பு தெரிவித்தனா். இதனால், இருவரும் பெற்றோா்களுக்கு தெரியாமல் ராமநாதபுரம் அருகே உள்ள ஒரு கோயிலில் புதன்கிழமை திருமணம் செய்து கொண்டனா். இதைத் தொடா்ந்து தங்களுக்கு பாதுகாப்பு வழங்கக் கோரி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் அலுவலகத்தில் தஞ்சமடைந்தனா்.
இதையடுத்து போலீஸாா் இரு தரப்பினரையும் அழைத்து பேச்சுவாா்த்தை நடத்தி வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
தவெக நிா்வாகிக்கு கொலை மிரட்டல்: எஸ்.பி அலுவலகத்தில் புகாா்
கோயிலில் குடும்பத்தை தாக்கி 35 பவுன் நகைகள் பறிப்பு: எஸ்.பி.யிடம் புகாா்
ராமநாதபுரத்தில் பேரவைத் தோ்தல் பாதுகாப்பு குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம்
பறக்கும் படையினரின் தோ்தல் பணிகளை எஸ்பி ஆய்வு
வீடியோக்கள்
”நாளை முடிவு செய்யப்பட்டும்!”: தவெகவுக்கு ஆதரவளிப்பது குறித்து திருமா | VCK | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
Podcast | தவெக ஆட்சியமைப்பதில் சிக்கல்: பின்னணி என்ன? | News and Views | Epi - 32 |
தினமணி செய்திச் சேவை
சட்டப்படி ஆளுநர் அழைக்க வேண்டும்! தவெக நிர்மல் குமார் பேட்டி | TVK | DMK
தினமணி செய்திச் சேவை
தவெகவுக்கு ஆதரவா? ஸ்டாலின் என்ன சொன்னார்?: Mu. Veerapandian Exclusive | CPI | TVK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு