ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகே 320 கிலோ கஞ்சாவுடன் இரு காா்களை போலீஸாா் சனிக்கிழமை பறிமுதல் செய்தனா்.
சிவகங்கை மாவட்ட தனிப் பிரிவு போலீஸாருக்கு காா்களில் கஞ்சா கடத்தப்படுவதாகத் தகவல் கிடைத்தது. இதையடுத்து, போலீஸாா் தொண்டி, திருவாடானை ஆகிய பகுதிகளில் தீவிர வாகனத் தணிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.
இந்த நிலையில், தொண்டி பகுதியில் சந்தேகத்துக்கு இடமளிக்கும் வகையில் இரு காா்கள் வேகமாக வந்தன. அந்தக் காா்களை போலீஸாா் நிறுத்தியபோது நிற்காமல் சென்றன. இதையடுத்து, கிழக்கு கடற்கரைச் சாலையில் சென்ற காா்களை போலீஸாா் விரட்டினா்.
அப்போது, ஒரு காா் பான்டுகுடி வழியாகவும், மற்றொரு காா் மங்களக்குடி வழியாகவும் பிரிந்து சென்றன. ஆனாலும், போலீஸாா் இரு பிரிவுகளாக பிரிந்து அந்தக் காா்களை விரட்டினா். இதையடுத்து, காரில் இருந்தவா்கள் ஒரு காரை மங்கலக்குடியிலும், மற்றொரு காரை அஞ்சுகோட்டையிலும் சாலையோரம் நிறுத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றனா்.
பின்னா், இரு காா்களையும் போலீஸாா் சோதனையிட்டதில், 320 கிலோ கஞ்சா இருப்பது தெரியவந்தது. இதைக் கைப்பற்றிய போலீஸாா் ராமநாதபுரம் போதை நுண்ணறிவுப் பிரிவு போலீஸாரிடம் ஒப்படைத்தனா். மேலும், தப்பிச் சென்ற கும்பலை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
