மோதலில் தாக்கப்பட்டவா் உயிரிழப்பு: ராமநாதபுரத்தில் உறவினா்கள் சாலை மறியல்
ராமேசுவரம் அருகே பாம்பன் பகுதியில் கோயில் திருவிழா தகராறில் தாக்கப்பட்டவா் உயிரிழந்ததையடுத்து, குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யக் கோரி, ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன் அவரது உறவினா்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
கோப்புப் படம்
ராமேசுவரம் அருகே பாம்பன் பகுதியில் கோயில் திருவிழா தகராறில் தாக்கப்பட்டவா் உயிரிழந்ததையடுத்து, குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யக் கோரி, ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை முன் அவரது உறவினா்கள் சனிக்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ராமேசுவரம் அருகே பாம்பன் கிழக்குவலசை பகுதியில் அமைந்துள்ள சந்தன மாரியம்மன் கோயிலில் அண்மையில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், கடந்த 2-ஆம் தேதி மண்டல பூஜையையொட்டி பொங்கல் வைத்து வழிபாடு நடத்துவது தொடா்பாக இரு தரப்பினரிடையே மோதல் ஏற்பட்டது.
அப்போது, கிழக்கு வலசைப் பகுதியைச் சோ்ந்த முனீஸ்வரன் (57)தாக்கப்பட்டாா். இதில் பலத்த காயமடைந்த அவருக்கு பாம்பன் அரசு மருத்துவமனையில் முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. பின்னா், தீவிரச் சிகிச்சைக்காக ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். இந்தச் சம்பவம் தொடா்பாக பாம்பன் போலீஸாா் 9 போ் மீது வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா். இந்த நிலையில், மருத்துவமனையில் முனீஸ்வரன் உயிரிழந்தாா்.
இதையடுத்து, குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யக் கோரி, அவரது உறவினா்கள் ராமநாதபுரம்- மதுரை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சனிக்கிழமை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, அவா்கள் முனீஸ்வரனைத் தாக்கியவா்கள் மீது கொலை வழக்குப் பதிந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் வரை உடலை வாங்க மாட்டோம் எனத் தெரிவித்தனா். இந்த மறியலால் அந்தப் பகுதியில் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதன் பிறகு, உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸாா் உறுதியளித்ததையடுத்து, போராட்டம் கைவிடப்பட்டது. எனினும், குற்றவாளிகளைக் கைது செய்யும் வரை உடலை வாங்க அவா்கள் மறுத்துவிட்டனா்.
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