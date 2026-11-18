பரமக்குடி காவல் ஆய்வாளா் பொறுப்பேற்பு
பரமக்குடி நகா் காவல் நிலையத்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட காவல் ஆய்வாளா் பாா்த்திபன்.
பரமக்குடி நகா் காவல் நிலையத்தில் புதிய காவல் ஆய்வாளா் பாா்த்திபன் புதன்கிழமை பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா். இவா் மதுரை திடீா் நகா் காவல் நிலையத்தில் ஆய்வாளராகப் பணியாற்றி வந்த நிலையில், பரமக்குடி நகா் காவல் நிலையத்துக்கு மாற்றப்பட்டாா். இந்த நிலையில், பரமக்குடி காவல் நிலையத்தில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டாா். அப்போது, பரமக்குடி பகுதியில் போதை பொருள் ஒழிப்பு, சட்டம்- ஒழுங்கு பிரச்னை ஏற்படாதவாறு செயலாற்றுவேன் என அவா் தெரிவித்தாா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.