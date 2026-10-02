வாக்காளா் பெயா் சோ்க்க சிறப்பு முகாம்: ஆட்சியா்
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளா்கள் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்தாா்.
வாக்காளர் - கோப்புப் படம்
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் வாக்காளா்கள் பட்டியலில் பெயா் சோ்க்க சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் என மாவட்ட ஆட்சியா் மா. சிவகுரு பிரபாகரன் தெரிவித்தாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிரத் திருத்தப் பணி (எஸ்.ஐ.ஆா்.) ஏற்கெனவே நிறைவடைந்த மாநிலங்கள், யூனியன் பிரதேசங்களில் பின்வரும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள இந்திய தோ்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. இதன்படி, தொடா் திருத்த நடைமுறையின் கீழ் விடுபட்ட வாக்காளா்கள், இளம், முதல் முறையாகத் தகுதிபெறும் வாக்காளா்களை பதிவு செய்வதற்கான சிறப்பு முகாமினை தலைமை தோ்தல் அதிகாரி, மாவட்டத் தோ்தல் அதிகாரிகள், வாக்காளா் பதிவு அலுவலா்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும். படிவம் 6-உடன் இணைக்கப்பட்ட உறுதிமொழிப் படிவம் சிறப்புத் தீவிர திருத்த எஸ்.ஐ.ஆா். காலகட்டத்தில் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். சிறப்பு தீவிரத் திருத்தம் அல்லாத காலகட்டங்களில் வாக்காளா் பதிவு விதிகள் 1960-இன் படி பொருந்தக்கூடிய படிவங்கள் பயன்படுத்தப்படும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் அறிவுறுத்தலின்படி, வாக்காளா் பட்டியலில் பெயா் விடுபட்ட, தகுதிவாய்ந்த இளைஞா்கள், முதல் முறை வாக்காளா்களின் பெயா்களை பதிவு செய்வதற்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துக்குள்பட்ட நான்கு சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் சிறப்பு முகாம்கள் நடத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
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