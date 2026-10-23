சிவன் கோயில்களில் பிரதோஷ வழிபாடு
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி, கடலாடி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில்களில் நந்தியம்பெருமானுக்கு வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெற்றது.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதி, கடலாடி பகுதிகளில் அமைந்துள்ள சிவன் கோயில்களில் நந்தியம்பெருமானுக்கு வெள்ளிக்கிழமை பிரதோஷ வழிபாடு நடைபெற்றது.
கடலாடியை அடுத்த மாரியூா் பவளநிறவல்லி அம்பாள் சமேத பூவேந்தியநாதா் கோயிலில் மூலவருக்கும், அம்பாளுக்கும் சிறப்பு பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. பிறகு, இங்குள்ள நந்தியம்பெருமானுக்கு பால், பன்னீா், தேன், இளநீா் உள்பட 16 வகையான மூலிகை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் நடைபெற்றது. இதைத் தொடா்ந்து அம்மனுக்கு பட்டாடை உடுத்தி, சிறப்பு அலங்காரத்தில் ஊஞ்சல் உத்ஸவம் நடைபெற்றது. உத்ஸவா் பூவேந்தியநாதா் உள்பிரகாரத்தில் வலம் வந்து பக்தா்களுக்கு அருள்பாலித்தாா். இதில் சாயல்குடி, கடலாடி, இதனைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களிலிருந்து திரளான பக்தா்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். இதற்கான ஏற்பாடுகளை ராமநாதபுரம் சமஸ்தானம், தேவஸ்தான அதிகாரிகள், கோயில் நிா்வாகிகள், பவளம் மகளிா் குழுவினா் செய்தனா்.
இதேபோல, கமுதி மீனாட்சி சமேத சுந்தரேசுவரா் கோயிலில் மூலவா் சுந்தரேசுவரருக்கும், அம்பாளுக்கும் சிறப்பு அபிஷேகமும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. இதைத் தொடா்ந்து, மூலவருக்கு எதிரே உள்ள நந்தியம்பெருமானுக்கு பொதுமக்கள் உபயமாக அளித்த பாலால் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. பிறகு, நத்தியம் பெருமானுக்கு பன்னீா், இளநீா், சந்தனம், தயிா், திருநீறு உள்பட 16 வகையான மூலிகை திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகமும், தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன. இதில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
இதேபோல, மண்டலமாணிக்கம் கைலாசநாதா் கோயில், அ. தரைக்குடி தரணீஸ்வரா் கோயில், சாயல்குடி மீனாம்பிகை சமேத கைலாசநாதா் ஆகிய கோயில்களில் பிரதோஷ சிறப்பு வழிபாடு நடைபெற்றது. இதில் திரளான பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனா்.
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