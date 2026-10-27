தொண்டி மணிமுத்தாறு தூா்வாரும் பணி: சீமான் தொடங்கிவைத்தாா்
நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், திருவாடானை அருகே தொண்டியில் மணிமுத்தாறு கிளை நதியைத் தூா்வாரும் பணியை நாம் தமிழா் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தொடங்கிவைத்தாா்.
தொண்டி மணிமுத்தாறு கிளை நதியை செவ்வாய்க்கிழமை தூா்வாரும் பணியில் ஈடுபட்ட நாம் தமிழா் கட்சி ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் உள்ளிட்டோா்.
நீதிமன்ற உத்தரவின்பேரில், திருவாடானை அருகே தொண்டியில் மணிமுத்தாறு கிளை நதியைத் தூா்வாரும் பணியை நாம் தமிழா் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தொடங்கிவைத்தாா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகே தொண்டி பேரூராட்சிப் பகுதியில் மணிமுத்தாற்றின் கிளை ஆறு பாய்ந்து செல்கிறது. இந்த ஆறு முறையான பராமரிப்பு இல்லாததால் கழிவுகளும், குப்பைகளும் நிறைந்து மாசடைந்து காணப்படுவதால், இந்த ஆற்றை சுத்தப்படுத்தி தூா்வாரிப் பராமரிக்க வலியுறுத்தி, நாம் தமிழா் கட்சியின் சாா்பில் சென்னை உயா் நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் பொதுநல மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது. இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம், மணிமுத்தாற்றின் கிளை நதியை உடனடியாக தூா்வார வேண்டும் என துறை சாா் அலுவலா்களுக்கு உத்தரவிட்டது.
இதைத் தொடா்ந்து, நாம் தமிழா் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளா் சீமான் தொண்டிக்கு செவ்வாய்க்கிழமை நேரில் வந்து ஆற்றை தூா்வாரும் பணிகளைத் தொடங்கிவைத்தது மட்டுமன்றி, அவரே ஆற்றில் இறங்கி சுத்தப்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டாா்.
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