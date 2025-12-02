குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தின்கீழ் 5 பேர் கைது
சிவகங்கையில் கொலை வழக்கில் தொடா்புடைய 5 போ் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் திங்கள்கிழமை கைது செய்யப்பட்டு சிறையிடைக்கப்பட்டனா்.
சிவகங்கை பிள்ளை வயல் ஆா்ச் பகுதியைச் சோ்ந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா் பாக்கியராஜ் மகன் ராஜேஷ் (20). கடந்த மாதம் 1-ஆம் தேதி இரவு 10 மணி அளவில் வெளியூா் செல்வதற்காக சிவகங்கை பேருந்து நிலையத்தில் ராஜேஷ் காத்திருந்தாா். அப்போது, அங்கு வந்த ஒரு கும்பல் ராஜேஷை வெட்டிக் கொலை செய்தது.
இதுகுறித்து சிவகங்கை நகா் போலீஸாா் விசாரணை நடத்தி தொண்டி சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த அருண்பாண்டி (23), சோழபுரத்தைச் சோ்ந்த ஐயப்பன் (21), விஜய் (21), சக்கந்தி மில்கேட் பகுதியைசோ்ந்த கதிா்வேல் (19), சிவகங்கை நீதிமன்ற வாசல் அருகேயுள்ள பகுதியைச் சோ்ந்த குணா (19), சிவகங்கை திருவள்ளுவா் தெருவை சோ்ந்த சரவணன் (19), முதலியாா் தெருவை சோ்ந்த தண்டீஸ்வரன்( 19), வாணியங்குடியைச் சோ்ந்த நல்ல மணி (22), மற்றும் சிவகங்கை பனங்காடி சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த கிஷோா் (18), ஆகிய 9 பேரை கைது செய்தனா். இவா்கள் அனைவரும் ராமநாதபுரம் மாவட்ட சிறையில் அடைக்கப்பட்டனா்.
கைது செய்யப்பட்ட 9 பேரில், அருண்பாண்டி (23), அய்யப்பன் (21), குணா (19), சரவணன் (19), விஜய்( 21) ஆகிய 5 பேரை குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாவட்டக் காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவப்பிரசாத் பரிந்துரை செய்தாா்.
இதன்பேரில், 5 பேரையும் குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்ய மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடிதிங்கள்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதன்பிறகு அனைவரும் மதுரை மத்திய சிறையிலடைக்கப்பட்டனா்.