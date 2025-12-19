கோயில் இடத்தில் கட்டிய வீடுகளை காலி செய்யும் விவகாரம்: அறநிலையத் துறையிடம் அவகாசம் கோரி பொதுமக்கள் மனு
சிவகங்கையில் கெளரி விநாயகா் கோயில் இடத்தில் கட்டப்பட்ட வீடுகளை காலி செய்யக்கூறி இந்து சமய அறநிலையத் துறை குறிப்பாணை வழங்கிய விவகாரத்தில் 6 மாதங்கள் அவகாசம் கோரி அதிகாரிகளிடம் அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் வெள்ளிக்கிழமை மனு அளித்தனா்.
சிவகங்கை காமராஜா் குடியிருப்பில் கெளரி விநாயகா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான 146 ஏக்கா் நிலம் உள்ளது. இங்கு 200-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கின்றனா். இவா்கள் கடந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தனியாா் ஒருவரிடமிருந்து இந்த நிலத்தை விலைக்கு வாங்கி வீடுகள் கட்டியதுடன், பத்திரப்பதிவும் செய்துதரப்பட்டது. மேலும் குடிநீா் இனைப்பு, தெரு விளக்கு உள்ளிட்ட அனைத்து வசதிகளும் அரசால் செய்து கொடுக்கப்பட்டது.
இந்த நிலையில் கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த இடம் இந்து சமய அறநிலையத் துறையின் கீழ் செயல்படும் கெளரி விநாயகா் கோயிலுக்கு சொந்தமானது என நீதிமன்றம் தீா்ப்பு வழங்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, அந்த இடங்களில் கட்டப்பட்ட வீடுகளை இடித்து அகற்ற இந்து சமய அறநிலையத் துறையினா் குறிப்பாணை வழங்கினா். அதில், அவரவா்ஆக்கிரமிப்புகளை தாங்களாகவே முன்வந்து அகற்றிக் கொண்டு, இடத்தை கோயில் நிா்வாகத்திடம் ஒப்படைக்க வேண்டும். இல்லாவிட்டால் போலீஸாா், வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உதவியுடன் ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்படும் என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.
இந்த நிலையில், கடந்த 10-ஆம் தேதி இந்து சமய அறநிலையத் துறையினா் வீடுகளுக்கு குறிப்பாணையை ஒட்ட வந்தபோது அவற்றில் வசிப்பவா்கள் சுமாா் 300- க்கும் மேற்பட்டவா்கள் மேலூா்- சிவகங்கை சாலையில் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். இதையடுத்து, ஆக்கிரமிப்பு அகற்றும் பணி தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.
இதனிடையே வெள்ளிக்கிழமை இந்த குடியிருப்புகளில் உள்ள 52 வீடுகளின் மின் இணைப்பை துண்டித்து நடவடிக்கை எடுக்க இந்து சமய அறநிலையத் துறை, வருவாய்த் துறை, காவல் துறை, தீயணைப்புத் துறை, மின் வாரிய ஊழியா்கள் அங்கு குவிந்தனா்.
அப்போது மின் இணைப்பை துண்டிப்பது குறித்த அறிவிப்பாணையை இந்து சமய அறநிலையத் துறை அலுவலக உதவியாளா் பாண்டி வீடுகளில் ஒட்டுவதற்காக சென்றபோது அவரை அந்தப் பகுதியினா் தாக்க முயன்றனா். இதைத் தடுக்க முயன்ற காவல் துறையினருக்கும், அந்தப் பகுதியினருக்குமிடையே தள்ளுமுள்ளு ஏற்பட்டது.
இதனிடையே, சிவகங்கை தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் பிஆா். செந்தில்நாதன், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் குணசேகரன் ஆகியோா் அங்கு வந்து, அறநிலையத்துறை துணை ஆணையா் கவிதா உள்ளிட்ட அதிகாரிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதையடுத்து, இந்தப் பிரச்னைக்கு நிரந்தர தீா்வு காணும் வகையில் சமரசப் பேச்சு நடத்த அடுத்த 6 மாதங்கள் அவகாசம் கோரி அந்தப் பகுதி மக்கள் சாா்பில் மனு அளிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனா். அறநிலையத் துறையினரும் தங்களது நடவடிக்கைகளை ஒத்தி வைத்துவிட்டு திரும்பிச் சென்றனா். இதன் காரணமாக அந்தப் பகுதியில் சுமாா் 2 மணி நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.