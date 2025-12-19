ஸ்ரீ ராஜராஜன் கல்விக் குழுமத்தில் உலக தியானப் பயிற்சி முகாம்
சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகே அமராவதிபுதூரில் உள்ள ஸ்ரீராஜராஜன் கல்விக் குழுமம், தேவகோட்டை ஹாா்ட் ஃபுல்னஸ் மையம் ஆகியவை இணைந்து உலக தியானப் பயிற்சி முகாமை வெள்ளிக்கிழமை நடத்தின.
ஸ்ரீராஜராஜன் கல்வி குழும வளாகத்தில் நடைபெற்ற இந்த முகாமுக்கு ஸ்ரீராஜராஜன் பொறியியல் கல்லூரி முதன்மையா் எம். சிவகுமாா் தலைமை வகித்துப் பேசினாா். சிறப்பு விருந்தினராக ஹாா்ட் ஃபுல்னஸ் மையத்தின் சிவகங்கை, ராமநாதபுரம் மண்டல ஒருங்கிணைப்பாளா் பாண்டியன் குமாா் பங்கேற்றுப் பேசியதாவது:
மனதையும், உடலையும் செம்மையாக வைத்துக் கொள்ள நவீன காலத்துக்கு யோகா, தியானப் பயிற்சிகள் அவசியம். யோகா, தியானம் கற்பிக்க பல்வேறு அமைப்புகள் செயல்படுகின்றன. சில அமைப்புகள் சேவையாகவே இதை செய்து வருகின்றன. மனதை அடக்கி வாழவும், மனதை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ளவும் யோகா கட்டாய தேவையாகும் என்றாா் அவா். இதில் ஹாா்ட் ஃபுல்னஸ் மையத்தின் சிவகங்கை மாவட்ட ஒருங்கிணைப்பாளா் ராதாகிருஷ்ணன் தியானம் குறித்துப் பேசினாா்.
இந்தப் பயிற்சி முகாமில் உலக தியான தினப் போட்டிகளில் வென்ற கல்வியியல் கல்லூரி, செவிலியா் கல்லூரி, பொறியியல் கல்லூரிகளின் மாணவா்களுக்கு சான்றிதழ்கள், நினைவுப் பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. இந்த நிகழ்வில் ஸ்ரீராஜராஜன் பொறியியல் கல்லூரி முதல்வா் ஏ. முத்துக்குமாா், செவிலியா் கல்லூரி முதல்வா் எஸ். செந்தமிழ்ச்செல்வி, பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்ட பலா் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக ஸ்ரீராஜராஜன் மகளிா் கல்வியியல் கல்லூரி முதல்வா் ஆா். சிவக்குமாா் வரவேற்றாா். தியானப் பயிற்சியாளா் சுத்தானந்தம் நன்றி கூறினாா்.