Dinamani
சிவகங்கை

கல்லல் வெள்ளையப்ப ஞானதேசிக சுவாமி கோயில் குடமுழுக்கு

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகேயுள்ள கல்லல் வெள்ளையப்ப ஞானதேசிக சுவாமிகள் கோயில் குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கல்லல் வெள்ளைப்ப ஞானதேசிக சுவாமிகள் கோயிலில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கு. (அடுத்தபடம்) சிறப்பு அலங்காரத்தில் சுவாமி.

Updated On :9 ஏப்ரல் 2026, 7:14 pm

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி அருகேயுள்ள கல்லல் வெள்ளையப்ப ஞானதேசிக சுவாமிகள் கோயில் குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

கோவிலூா் மடாலயத்தில் முதன் முதலில் தீட்சைபெற்று அருளாட்சிபுரிந்த வெள்ளையப்ப ஞானதேசிக சுவாமிகள் 1888-ஆம் ஆண்டு பரிபூரணமடைந்தாா். இதையடுத்து, அவரது வழிவந்தவா்கள் அவருக்கு கல்லலில் கோயில் கட்டி குடமுழுக்கு நடத்தினா்.

இதைத் தொடா்ந்து, 1997-ஆம் ஆண்டு இந்தக் கோயிலில் இரண்டாவது முறையாக குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

தற்போது, 30 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் கோயில் சீரமைக்கும் பணி நிறைவுற்று குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

குடமுழுக்குகாக முதல் கால யாகபூஜை புதன்கிழமை மாலை தொடங்கியது. தொடா்ந்து, வியாழக்கிழமை காலை இரண்டாம் கால யாகபூஜைகள் நடத்தப்பட்டு, காலை 9 மணிக்கு மேல் 10 மணிக்குள் மூலவா் கோபுரத்தில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.

நகரத்தாா் ஆண்கண் குருபீடமான துலாவூா் ஆதீனகா்த்தா் முன்னிலையில் மூலவா் அபிஷேகம் நடைபெற்றது. மூலவருக்கு சிறப்பு அலங்காரத்துடன் தீபாராதனைகளும் நடைபெற்றன.

குடமுழுக்கில் வெள்ளையப்ப ஞானதேசிக சுவாமிகளின் வழிவந்தவா்கள், பக்தா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா்.

பட்டமங்கலத்தில் பங்குனித் தேரோட்டம்

கட்டிக்குளம் ராமலிங்கசுவாமி கோயில் தேரோட்டம்

செங்கோட்டை மேலூா் வடக்கத்தி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

மீனங்குடி அங்காள பரமேஸ்வரி அம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு

