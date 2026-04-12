Dinamani
ஈரான் - அமெரிக்கா இடையே 14 மணிநேரம் நீடித்த பேச்சுவார்த்தை நிறைவு! மு.க. ஸ்டாலின் ஐந்தாம் கட்ட பிரசாரம் திருவள்ளூரில் நாளை தொடக்கம்சட்டக் கட்டமைப்புகள் முழுவதிலும் சீா்திருத்தம்: உச்சநீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி வலியுறுத்தல் இந்தியப் பங்குச் சந்தை 5 ஆண்டுகளில் இல்லாத ஏற்றம்!எனது வேட்பு மனுவை செல்லாததாக்க பாஜக முயன்றது: மம்தா
/
சிவகங்கை

தமிழக மக்களைக் காக்கும் தலைவா் முதல்வா் ஸ்டாலின்: நடிகா் வாகை சந்திரசேகா்

தமிழ் சமுதாயத்தையும், தமிழக மக்களையும் காக்கும் தலைவராக முதல்வா் ஸ்டாலின் உள்ளாா் என திமுக கலை இலக்கியப் பிரிவு நிா்வாகியும், நடிகருமான வாகை சந்திரசேகா் தெரிவித்தாா்.

News image

திமுக சாா்பில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பேசுகிறாா் வாகை சந்திரசேகா் எம்.எல்.ஏ.

Updated On :11 ஏப்ரல் 2026, 10:35 pm

Syndication

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் மானாமதுரை சட்டப்பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் தமிழரசி ரவிக்குமாரை ஆதரித்து அவா் வெள்ளிக்கிழமை இரவு பேசியதாவது:

சா்வாதிகார ஆட்சி நடத்தும் பிரதமா் மோடியைப் பாா்த்து அனைத்துக் கட்சிகளும் கைகளைக் கட்டி கொண்டு நிற்கும் நிலையில், தமிழ் மக்களுக்காகவும், தமிழ் சமுதாயத்துக்காகவும், கொள்கைக்காகவும் மோடியை எதிா்க்கும் ஒரே தலைவராக முதல்வா் ஸ்டாலின் உள்ளாா்.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தமிழகத்துக்கு வழங்க வேண்டிய நிதிகளை மத்திய பாஜக அரசு வழங்காமல் வஞ்சித்தாலும், தமிழகத்தில் மக்களுக்கான நலத் திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தி ஆட்சி நடத்தியவா் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின். மோடியின் எந்த நாடகமும் தமிழ்நாட்டில் பலிக்காது.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் மானாமதுரை தொகுதியில் ஏராளமான அரசு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்பட்டன. இனிவரும் காலங்களிலும் இந்தத் தொகுதிக்கு அரசின் திட்டங்கள் தங்குதடையின்றி கிடைக்க பொதுமக்கள் திமுகவை ஆதரித்து வெற்றி பெறச் செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.

பிரசாரத்தின் போது திமுக வேட்பாளா் தமிழரசி ரவிக்குமாா், முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் சுப. மதியரசன், முன்னாள் கூட்டுறவு சங்கத் தலைவா் தமிழரசன்,பேரூராட்சித் தலைவா் நஜூமுதீன் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.

தொடர்புடையது

நெல்லுக்கான ஊக்கத்தொகை வழங்க மத்திய அரசு எதிா்ப்பு: தஞ்சாவூா் பிரசாரத்தில் தமிழக முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் புகாா்

முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் சங்கரன்கோவிலில் நாளை பிரசாரம்

அனைத்து வாக்குறுதிகளையும் நிறைவேற்றியுள்ளோம்: உதயநிதி ஸ்டாலின்

‘கல்வியே சமூக முன்னேற்றத்துக்கு அடித்தளம்’

வீடியோக்கள்

DINAMANI வார ராசிபலன்! | Apr. 12 முதல் Apr. 18 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 ஏப்ரல் 2026
தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |
வீடியோக்கள்

தில்லியை வென்று நம்பிக்கையைப் பெறுமா சிஎஸ்கே? | CSK v DC Match Preview |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty
வீடியோக்கள்

LIK Movie Review | தீமா.. தீமா.. தேறுமா! | Pradeep Ranganathan | Vignesh Shivan | krithi shetty

தினமணி செய்திச் சேவை

10 ஏப்ரல் 2026
புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!
வீடியோக்கள்

புதுச்சேரி & கேரளத்தில் வாக்குப்பதிவு நிறைவு! வாக்குப்பதிவில் நடந்த சுவாரசியங்கள்!

தினமணி செய்திச் சேவை

9 ஏப்ரல் 2026