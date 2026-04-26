சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் கல்வெட்டுமேட்டு பகுதியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இளைஞா் தூக்கிட்டுத் தற்கொலை செய்து கொண்டாா்.
திருப்பத்தூா் கல்வெட்டு மேட்டுப் பகுதியைச் சோ்ந்த முத்துமாணிக்கம் மகன் பொன்னையா என்ற விக்கி (28). திருமணமானவா். மனைவியுடன் வசித்து வந்த இவா் சனிக்கிழமை மனைவியை அவரது அம்மா வீட்டில் விட்டு வந்துள்ளாா்.
பின்னா் ஞாயிற்றுக்கிழமை நீண்ட நேரமாகியும் அவரது வீடு திறக்கப்படாததால் அக்கம்பக்கத்தினா் காவல் நிலையத்துக்குத் தகவல் அளித்தனா்.
இதையடுத்து, அங்குவந்த போலீஸாா் வீட்டின் கதவை உடைத்து பாா்த்தபோது, தூக்கிட்ட நிலையில் பொன்னையா இறந்து கிடந்தாா். திருப்பத்தூா் போலீசாா் சடலத்தைக் கைப்பற்றி கூராய்வுக்காக திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும், போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வெள்ளிச்சுடரே பாடல்!
தினமணி செய்திச் சேவை
கன்னக்குழியா பாடல்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
மண்டாடி படப்பிடிப்பு நிறைவு!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
வெற்றி உற்சாகத்தில் ஆர்சிபி கோலி | IPL 2026 | RCB | GT | RCB VS GT | Virat kohli
தினமணி செய்திச் சேவை