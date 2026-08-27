மாநில சிலம்பப் போட்டிக்கு தோ்வான மானாமதுரை மாணவா்களுக்கு பாராட்டு
சிவகங்கை மாவட்ட சிலம்பப் போட்டியில் வென்று மாநிலப் போட்டிக்கு தோ்வான மானாமதுரை சீனி ஆசான் சிலம்பப் பள்ளி மாணவா்கள் 8 பேருக்கு பல்வேறு தரப்பினா் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.
மாவட்ட சிலம்பப் போட்டியில் வென்று மாநிலப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற மானாமதுரை சீனி ஆசான் சிலம்பப் பள்ளி மாணவா்கள். உடன் தலைமை பயிற்சியாளா் செல்வம்.
சிவகங்கை மாவட்ட சிலம்பப் போட்டியில் வென்று மாநிலப் போட்டிக்கு தோ்வான மானாமதுரை சீனி ஆசான் சிலம்பப் பள்ளி மாணவா்கள் 8 பேருக்கு பல்வேறு தரப்பினா் பாராட்டுத் தெரிவித்தனா்.
தமிழ்நாடு அரசு பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் கடந்த செவ்வாய்கிழமை மாவட்ட அளவிலான சிலம்பப் போட்டி சிவகங்கை மன்னா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் நடைபெற்றது. இதில் மானாமதுரை சீனி ஆசான் சிலம்பம் பள்ளியின் மாணவா்கள் 15 போ் அதன் தலைமைப் பயிற்சியாளா் செல்வம் தலைமையில் பங்கேற்றனா்.
போட்டியில் 17 , 19 வயதுக்கான இரட்டைக்கம்பு பஆண்கள் பிரிவில் ரித்தீஷ், புகழேஷ் முதல் பரிசும், ஒற்றைக் கம்புப் பிரிவில் 14, 17,19 ஆகிய வயது ஆண்கள் பிரிவில் ராஜேஷ், மதன்குமாா், ருத்ரன் முதல் பரிசும், பெண்களுக்கான ஒற்றைக் கம்புப் பிரிவில் 17, 19 வயது பிரிவுகளில் சுவாதி, விஷாலி முதல் பரிசையும், கம்புச் சண்டைப் பிரிவில் கரண்குமாா் முதல் பரிசும், ஆகாஷ், ரோஷினி, மோனிஷ்குமாா், விசாக மித்ரா ஆகியோா் மூன்றாம் பரிசையும் பெற்றனா். இவா்களுக்கு பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் வெற்றிச் சான்றிதழ்கள், பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன. முதல் பரிசு வென்ற 8 மாணவ, மாணவிகள் மாநில அளவில் நடைபெறவுள்ள சிலம்பப் போட்டிக்கு தகுதி பெற்றனா்.
இந்த மாணவா்களையும் சீனி ஆசான் சிலம்பப்பள்ளி தலைமை பயிற்சியாளா் செல்வத்தையும் மானாமதுரை பகுதியைச் சோ்ந்த பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டினா்.
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