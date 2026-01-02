வாகனம் மோதியதில் ஆடு மேய்ப்பவா் உயிரிழப்பு
சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை அருகே அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் ஆடு மேய்ப்பவா் வெள்ளிக்கிழமை உயிரிழந்தாா். மேலும், இந்த விபத்தில் 10 ஆடுகளும் உயிரிழந்தன.
விருதுநகா் மாவட்டம், நரிக்குடி ஒன்றியம் கிளவிக்குளம் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முத்துக்குமாா் (39). ஆடு மேய்க்கும் தொழில் செய்து வந்த இவா், மானாமதுரை அருகேயுள்ள உருளி கிராமத்தில் ஆட்டுக்கிடை அமைத்திருந்தாா்.
இந்த நிலையில், இவா் மேய்ச்சலுக்காக ஆடுகளை ஓட்டிக்கொண்டு மதுரை-தஞ்சாவூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை சென்றாா். அப்போது, மானாமதுரையை அடுத்த மேலக்கொன்னக்குளம் சாலையில் வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதியதில் முத்துக்குமாா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். இந்த விபத்தில் 10 ஆடுகளும் உயிரிழந்தன.
தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா் முத்துக்குமாரின் உடலை மீட்டு, கூறாய்வுக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். இந்த நிலையில், மருத்துவமனைக்கு வந்த உறவினா்கள் விபத்துக்கு காரணமான ஓட்டுநா் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும், அரசு நிவாரணம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, உடலை வாங்க மறுத்து ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அவா்களிடம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என போலீஸாா் உறுதி அளித்ததையடுத்து ஆா்ப்பாட்டத்தை கைவிட்டு, முத்துக்குமாரின் உடலைப் பெற்றுச் சென்றனா். இதுகுறித்து மானாமதுரை சிப்காட் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.