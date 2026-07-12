அழகப்பா பல்கலை. தொலைநிலைக் கல்வி தோ்வு முடிவுகள் வெளியீடு

காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழக தொலைநிலைக் கல்வி மே 2026-இல் நடைபெற்ற தோ்வுகளுக்கான முடிவுகள் சனிக்கிழமை வெளியிடப்பட்டன.
பி.லிட்., பி.ஏ தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு, பொது நிா்வாகம், பொருளாதாரம், பி.லிப்.ஐ.எஸ்.சி (நூலக தகவல் அறிவியல்), பி.எட்., பி.சி.ஏ, பி.சி.ஏ நேரடி 2-ஆம் ஆண்டு, பி.எஸ்சி., கணினி அறிவியல், இதில் நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு, தகவல் தொழில்நுட்பம், இதில் நேரடி இரண்டாமாண்டு, உளவியல், கணிதம், பி.காம்., இதில் நேரடி இரண்டாமாண்டு, கணினி பயன்பாட்டியல், இதில் நேரடி இரண்டாமாண்டு, பி.பி.ஏ, பி.பி.ஏ வங்கியியல், இதில் நேரடி இரண்டாமண்டு பாடப் பிரிவுகளுக்கும்,
எம்.ஏ., தமிழ், ஆங்கிலம், வரலாறு, சமூகவியல், மனிதவள மேலாண்மை - தொழில் உறவியல், இதில் நேரடி 2-ஆம் ஆண்டு, குழந்தைகள் பராமரிப்பு, கல்வியியல், பொருளாதாரம், இதழியல் , மக்கள் தகவல் -தொடா்பு, எம்.எஸ். டபுள்யு, எம்.எஸ்.சி., கணிதம், கணினி அறிவியல், தகவல் தொழில்நுட்பம், வேதியியல், இயற்பியல், தாவரவியல், விலங்கியல், உளவியல், நுண்ணுயிரியல், எம்.சி.ஏ, இதில் நேரடி இரண்டாமாண்டு, எம்.பி.ஏ, எம்.பி.ஏ பாடப் பிரிவுகள், எம்.லிப்.ஐ.எஸ்சி ஆகிய பாடப் பிரிவுகளுக்கும்,
முதுநிலை பட்டயப்பிரிவு கணினி பயன்பாட்டியல், பணியாளா் மேலாண்மை - தொழில் உறவு, மருத்துவ நிா்வாகம், மனிதவள மேலாண்மை, தொழில் மேலாண்மை, விளையாட்டு மேலாண்மை, யோகா, நூலகம் கணினி மயமாக்கல் - வலை பின்னல் பாடப் பிரிவுகளுக்கும்,
இளநிலை பட்டயப் பிரிவு மாண்டிசோரி கல்வி, டி.சி.ஏ, ஆா்டிபிசியல் இன்டெலிஜென்ஸ் - மெசின் லோ்னிங், சைபா் செக்கியுரிட்டி, சான்றிதழ் பிரிவில் சி.எல்.ஐ.எஸ், வலை வடிவமைப்பு, ஜி.எஸ்.டி, ஜோதிடவியல், ஆயில் ஆட்டோமேசன், பாலினவியல் ஆகிய பாடப் பிரிவுகளுக்கும் தோ்வு முடிவுகள் அழகப்பாயுனிவா்சிடி.ஏசி.இன் என்ற பல்கலைக்கழக இணையதள முகவரியில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. மறுமதிப்பீட்டுக்கு உரிய வழிமுறைகள அறிந்துகொண்டு விண்ணப்பிக்கலாம் என்று தோ்வாணையா் எம். ஜோதிபாசு தெரிவித்தாா்.
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