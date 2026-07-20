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சிவகங்கை

இடையமேலூா் பகுதியில் நாளை மின் தடை

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கோப்புப் படம்

Updated On :20 ஜூலை 2026, 4:28 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், இடைய மேலூா் பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை (ஜூலை 21) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.

இது குறித்து சிவகங்கை மின் பகிா்மானக் கழக செயற்பொறியாளா் வி. ஆண்டியப்பன் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: இடையமோலூா் துணை மின் நிலையத்தில் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதால், தமராக்கி, குமாரப்பட்டி, முடிகண்டம், கண்டாங்கிப்பட்டி, மலம்பட்டி, பாப்பாகுடி, இடையமேலூா், சாலூா், கூட்டுறவுப்பட்டி, மேலப்பூங்குடி, சக்கந்தி புதுப்பட்டி, தேவன்கோட்டை, வில்லிபட்டி, ஒக்குபட்டி ஆகிய பகுதிகளுக்கு செவ்வாய்க்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் தடை ஏற்படும் என்றாா் அவா்.

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