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சிவகங்கை

திருப்பத்தூரில் நாளை மின் தடை

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மின் தடை - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூலை 2026, 2:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருப்பத்தூா் கோட்ட துணை மின் நிலையத்தில் இருந்து மின் விநியோகம் பெறும் திருப்பத்தூா், பிள்ளையாா்பட்டி, கருப்பூா், தென்கரை, திருக்கோஷ்டியூா், ஜெயங்கொண்டநிலை, எஸ்.எஸ்.கோட்டை, மாதவராயன்பட்டி, மல்லாக்கோட்டை, சுற்று வட்டார கிராமங்களில் வியாழக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின்விநியோகம் இருக்காது என செயற்பொறியாளா் நாகநா்மதா தெரிவித்தாா்.

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