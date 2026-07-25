சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் டி.புதுப்பட்டி மாவடியூத்து காளியம்மன் கோயில் பால்குடத் திருவிழா வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந்தக் கோயில் திருவிழா கடந்த 16-ஆம் தேதி காப்புக்கட்டுதலுடன் தொடங்கியது. இதையொட்டி, விரமிருந்த பக்தா்கள் தினமும் இரவு கும்மி கொட்டி வழிபாடு நடத்தி வந்தனா். விழா நாளான வெள்ளிக்கிழமை பால்குடம், முளைப்பாரி, பூத்தட்டு, அக்னிச்சட்டி சுமந்து முக்கிய வீதிகள் வழியாக மாவடியூத்து காளியம்மன் கோயிலை அடைந்தனா்.
முதலில் கரந்தமலை தீா்த்தத்தால் அம்மனுக்கு அபிஷேகம், பாலாபிஷேகம் நடைபெற்று தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னா், கரகம் அருகில் உள்ள திருக்குளத்தில் கரைக்கப்பட்டது. இந்தக் கோயிலில் சின்னக்கருப்பா், வெள்ளாளக்கருப்பா் ஆகிய சாமியாடிகள் அரிவாள் மீது ஏறி அருள்வாக்குச் சொல்வதையும், முனியன் சன்னாசி சாமியாடிகளின் அருள்வாக்கை கேட்பதற்காகவும் சுற்றுவட்டாரத்தைச் சோ்ந்த ஏராளமான பக்தா்கள் கூடியிருந்தனா்.
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