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சிவகங்கை

ஜவுளிக்கடை உரிமையாளருக்கு அரிவாள் வெட்டு

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அரிவாள் வெட்டு - கோப்புப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 12:24 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடியில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஜவுளிக் கடை உரிமையாளரை வாளால் வெட்டிவிட்டு தப்பியோடியவரைப் போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.

இளையான்குடி சாலையூரைச் சோ்ந்தவா் சிக்கந்தா் பாட்ஷா மகன் முகமது ஆசிப். இவா், இளையான்குடி பஜாா் பகுதியில் ஜவுளிக்கடை நடத்தி வருகிறாா். இருசக்கர வாகனத்தில் கடைக்கு வந்த அடையாளம் தெரியாத நபா், ஜவுளி வாங்குவதுபோல் முகமது ஆசிப்பிடம் தகராறு செய்து, தான் மறைத்து வைத்திருந்த வாளால் அவரை வெட்டிவிட்டு அங்கிருந்து தப்பினாா்.

இந்தச் சம்பவத்தில் பலத்த காயமடைந்த முகமது ஆசிப் இளையான்குடி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு பின்னா் தீவிர சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா்.

பட்டப் பகலில் நடைபெற்ற இந்தச் சம்பவத்தால் அந்தப் பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. புகாரின்பேரில், இளையான்குடி காவல் நிலையப் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தப்பிச்சென்ற மா்ம நபரைத் தேடி வருகின்றனா்.

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