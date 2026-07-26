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சிவகங்கை

மரத்தின் மீது காா் மோதியதில் பெண் உயிரிழப்பு

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உயிரிழப்பு - பிரதிப் படம்

Updated On :27 ஜூலை 2026, 12:30 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் அருகே தென்கரைப் பகுதியில் காா் மரத்தின் மீது மோதியதில் காரை ஓட்டிவந்த பெண் உயிரிழந்தாா்.

திருப்பத்தூா் அருகே சுண்டக்காட்டைச் சோ்ந்த பாண்டியராஜன் மனைவி திவ்யா (33). கணவரை இழந்த இவா், தற்போது திருப்பத்தூா் கணேஷ் நகா் பகுதியில் குடியிருந்தாா்.

காரைக்குடியிலிருந்து திருப்பத்தூா் நோக்கி காரில் தென்கரை மேம்பாலம் அருகே வந்த போது திடீரென காா் நிலைதவறி சாலையோர புளிய மரத்தின் மீது காா் மோதியதில் திவ்யா சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.

இதுகுறித்து தகவலறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த போலீஸாா் சடலத்தைக் கைப்பற்றி திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனைக்கு கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இதுகுறித்து விசாரித்து வருகின்றனா். திவ்யாவுக்கு இரண்டு மகள்கள், ஒரு மகன் உள்ளனா்.

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