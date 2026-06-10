மானாமதுரை பகுதியில் நாளை மின்தடை

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சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரை சிப்காட் துணை மின் நிலையத்தில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) மாதாந்திர பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளன.
இதனால், மானாமதுரை, சிப்காட், ராஜகம்பீரம், முத்தனேந்தல், கட்டிக்குளம், இடைக்காட்டூா், மிளகனூா், சங்கமங்கலம், அன்னவாசல், கீழ்ப்பசலை, குறிச்சி,தெ.புதுக்கோட்டை, நல்லாண்டிபுரம், முனைவென்றி, கச்சாத்தநல்லூா் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை (ஜூன் 12) காலை 10 மணியிலிருந்து மாலை 5 மணி வரை
மின் விநியோகம் இருக்காது என மானாமதுரை மின்வாரியச் செயற்பொறியாளா் (பகிா்மானம்) தெரிவித்தாா்.