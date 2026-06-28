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சிவகங்கை

போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இருவா் கைது

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கைது - பிரதிப் படம்

Updated On :28 ஜூன் 2026, 1:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், காளையாா்கோவில் அருகே சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை அளித்ததாக இருவரை சிவகங்கை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலைய போலீஸாா் சனிக்கிழமை கைது செய்தனா்.

காளையாா்கோவில் அருகே உள்ள அஞ்சாம்பட்டி கிராமத்தைச் சோ்ந்த தமிழ்ராஜா (35), இளையான்குடியைச் சோ்ந்த யாசா் அராபத் (21) ஆகிய இருவரும் 13 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சிவகங்கை அனைத்து மகளிா் காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, காவல் ஆய்வாளா் மாரீஸ்வரி போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப் பதிந்து, இருவரையும் கைது செய்து விசாரிக்கிறாா்.

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