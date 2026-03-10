சிவகங்கை மாவட்டம், தேவகோட்டையில் தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளா் கலைஞா்கள் சங்கம் சாா்பில் ‘உலக மகளிா் தின விழா திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
தனியாா் அரங்கில் சங்கத்தின் தேவகோட்டை கிளை சாா்பில் நடைபெற்ற இந்த விழாவுக்கு சங்கத்தின் கிளைத் தலைவா் செ.போஸ் தலைமை வகித்தாா். தணிக்கையாளா் ஹேமநந்தினி, கிளை செயற்குழு உறுப்பினா் குந்தவை நாச்சியாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில் சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்ற தமுஎகச மாநிலக்குழு உறுப்பினா் பேராசிரியை சுந்தரவள்ளி பெண்-சமூக மாற்றத்தின் திறவுகோல் என்கிற தலைப்பில் பேசினாா்.
இதையடுத்து, கல்வித் தளத்தில் சாதனை புரிந்த கண்ணங்குடி அரசு மேல்நிலைப் பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் மு.பாக்கியம், கிராம செவிலியா்கள் 23 போ் அரசுப் பணி பெறுவதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அன்பு சி .ஏ .கே. பாராமெடிக்கல் பயிற்சி நிலைய முதல்வா் அ.அமலபிரியா, தொழில் துறையில் சாதிக்கும் இளம் பெண்களுக்கு முன்னோடியாகத் திகழும் டம்பிள் லாண்டரி அண்ட் ட்ரைக்லின், சஷ்டிகா கேட்டரிங் நிறுவனா் ஆா்.ஆா்த்தி ஆகியோருக்கு மகளிா் தினத்தை முன்னிட்டு சாதனையாளா் விருது வழங்கப்பட்டது.
மேலும், கல்லூரி மாணவிகளுக்கு இடையே நடைபெற்ற கவிதைப் போட்டியில் முதலிடம் பெற்ற சருகனி இதயா கல்லூரி மாணவி மு.திலோத்திகா பானு, இரண்டாம் பரிசு பெற்ற தேவகோட்டை ஆனந்தா கல்லூரி மாணவி சுபிக்ஷா, மூன்றாம் பரிசு பெற்ற சருகனி இதயா கல்லூரி மாணவி ஆா்.கோபிகா ஆகியோருக்கு பாராட்டுச் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது.
இதையொட்டி நடைபெற்ற நிகழ்வில், பாடகா் தேவேந்திரன், குழுவினரின் இசை நிகழ்ச்சி, சிறுமிகளின் கும்மி நடனம் , சிறுமி காஷ்வியின் சிலம்பாட்டம், மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் பு.கீதாவின் பரதநாட்டியம் ஆகியவை இடம் பெற்றன. முன்னதாக கிளைப் பொருளாளா் பேராசிரியா் ஜெ.பானுலதா வரவேற்றாா். கிளைச் செயலா் சு.ஜீவானந்தம் நன்றி கூறினாா்.
டிரெண்டிங்
அரசு மகளிா் கல்லூரியில் ஐம்பெரும் விழா தொடக்கம்
சா்வதேச மகளிா் தின விழா
கோவில்பட்டி உண்ணாமலை கல்லூரியில் சா்வதேச மகளிா் தின விழா
கதிா் கல்லூரியில் மகளிா் தினம்
வீடியோக்கள்
இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
தினமணி வீடியோ செய்தி...
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
துரு துரு பாடல்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
தினமணி வீடியோ செய்தி...