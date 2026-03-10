Dinamani
அரசுப் பள்ளி சத்துணவில் பல்லி: மாணவர்கள் மருத்துவமனையில் அனுமதி!நவாஸ்கனி எம்.பி.க்கு எதிரான வழக்கை திரும்பப் பெற ஓ.பன்னீர்செல்வம் முடிவுதென் தமிழகத்தில் இன்று மழைக்கு வாய்ப்புதமிழகத்தில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு தட்டுப்பாடுபிரதமர் மோடி இன்று திருச்சி வருகை! ரூ. 5,650 கோடி திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார்!மின்மாற்றிகள் கொள்முதலில் ரூ.397 கோடி ஊழல் இல்லை: டான்ஜெட்கோ நேரடி பணி நியமனங்களில் ஓபிசி பிரிவினருக்கு 27% இடஒதுக்கீடு அமல்: மத்திய அரசு!
/
சிவகங்கை

திருப்புவனத்தில் பத்திரப்பதிவு அலுவலகக் கட்டடம் திறப்பு

திருப்புவனத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பத்திரப்பதிவு அலுவலகக் கட்டடத் திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

News image
திருப்புவனத்தில் செவ்வாய்க்கிழமை முதல்வா் மு.க.ஸ்டாலின் காணொலி மூலம் திறந்துவைத்த பத்திரப் பதிவு அலுவலகக் கட்டடத்தில் குத்துவிளக்கேற்றிய சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா். உடன் பேரூராட்சித் தலைவா் த.சேங்கைமாறன், பதிவுத்துறை டி.ஐ.ஜி. லதா உள்ளிட்டோா்.
Updated On :10 மார்ச் 2026, 9:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்புவனத்தில் புதிதாக கட்டப்பட்ட பத்திரப்பதிவு அலுவலகக் கட்டடத் திறப்பு விழா செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது.

திருப்புவனத்தில் தமிழக அரசின் பதிவுத் துறை சாா்பில் ரூ 2.25 கோடியில் பத்திரப் பதிவு அலுவலகத்துக்கு புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டது. சென்னையில் நடைபெற்ற விழாவில் முதல்வா் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி வாயிலாக இந்தப் பத்திரப்பதிவு அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தாா். இதைத் தொடா்ந்து, அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவுக்கு சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் தமிழரசி ரவிக்குமாா் தலைமை வகித்து குத்துவிளக்கேற்றினாா். இந்த விழாவில் திருப்புவனம் பேரூராட்சி தலைவா் த.சேங்கைமாறன், பத்திர பதிவுத்துறை டி.ஐ.ஜி. லதா, பேரூராட்சி துணைத் தலைவா் ரகமத்துல்லாகான், பேரூராட்சி வாா்டு உறுப்பினா்கள், மாவட்டப் பதிவாளா், சாா் பதிவாளா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

டிரெண்டிங்

திருவெண்ணெய்நல்லூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் திறப்பு

திருவெண்ணெய்நல்லூா் சாா்-பதிவாளா் அலுவலகம் திறப்பு

மணலூா்பேட்டை பேரூராட்சி மன்ற அலுவலகக் கட்டடம் திறப்பு

மணலூா்பேட்டை பேரூராட்சி மன்ற அலுவலகக் கட்டடம் திறப்பு

கூட்டுறவு சங்க கட்டடம் திறப்பு

கூட்டுறவு சங்க கட்டடம் திறப்பு

சீா்காழியில் மீன்மாா்கெட், படிப்பகம் திறப்பு

சீா்காழியில் மீன்மாா்கெட், படிப்பகம் திறப்பு

வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |
வீடியோக்கள்

இளம் வயதில் அரசியலுக்கு வந்தது ஏன்?: மனம் திறந்த மைதிலி தாக்குர் | Maithili Thakur |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!
வீடியோக்கள்

சென்னை வந்தடைந்த அஜித்குமார்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
துரு துரு பாடல்!
வீடியோக்கள்

துரு துரு பாடல்!

தினமணி வீடியோ செய்தி...

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani
வீடியோக்கள்

நம் வீட்டு கிச்சன் கதவுகளைத் தட்டத் தொடங்கிய ஈரான் போர்! | Explainer | LPG Crisis | Dinamani

தினமணி வீடியோ செய்தி...

8 மணி நேரங்கள் முன்பு