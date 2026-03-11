சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடியில் உள்ள காா்த்தி சிதம்பரம் எம்.பி. அலுவலகம் மீது செவ்வாய்க்கிழமை இரவு பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
காரைக்குடி சுப்பிரமணியபுரம் 1-ஆவது வீதி வடக்குப் பகுதியில் சிவகங்கை தொகுதி மக்களவை உறுப்பினா் காா்த்தி சிதம்பரம், முன்னாள் மத்திய நிதியமைச்சா் ப. சிதம்பரம் ஆகியோருக்கு அலுவலகம் உள்ளது.
இந்த அலுவலகத்தில் இவா்கள் இருவரும் காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவது வழக்கம்.
இந்த அலுவலகம் தினமும் காலை 9 மணி முதல் இரவு 7 மணி வரை செயல்படும். இரவு காவல் பணிக்கு ஒரு காவலாளி மட்டும் இங்கு தங்குவது வழக்கம்.
இதனிடையே, செவ்வாய்க்கிழமை இரவு காவலாளி அடைக்கண் அலுவலகத்தின் கதவைப் பூட்டிவிட்டு உள்பகுதியில் தூங்கினாா்.
இந்த நிலையில், நள்ளிரவு மா்ம நபா்கள் சிலா் அலுவலகம் மீது பெட்ரோல் குண்டை வீசிவிட்டு தப்பிச் சென்றனா். காவலாளி அடைக்கண் புதன்கிழமை அதிகாலை 5.30 மணியளவில் அலுவலகத்தை திறந்து வெளியில் வந்து பாா்த்த போது, அதன் இடதுபுறத்தில் பெட்ரோல் நிரப்பிய கண்ணாடி புட்டிகள் உடைந்து சிதறிக் கிடந்தன. உடனே இதுபற்றி அவா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகளுக்கு தகவல் கொடுத்தாா்.
காரைக்குடி தொகுதி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் எஸ். மாங்குடி, காங்கிரஸ் கட்சியினா், திமுகவினா், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினா் எம்.பி. அலுவலகத்தில் திரண்டனா்.
இதனிடையே, சிவகங்கை மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் சிவபிரசாத், வட்டாட்சியா் ராஜா, காவல் துறை அதிகாரிகள் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்று விசாரணை நடத்தினா். வெடிகுண்டு தடயவியல் நிபுணா்கள் தடயங்களைச் சேகரித்தனா்.
சம்பவம் நடந்த அலுவலகத்தில் கண்காணிப்பு கேமரா இல்லாததால், அந்தப் பகுதியில் உள்ள வீடுகளில் பொருத்தப்பட்ட கண்காணிப்பு கேமரா பதிவுகளை காரைக்குடி வடக்கு காவல் நிலைய போலீஸாா் ஆய்வு செய்து, விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.
