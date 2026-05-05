சிவகங்கை

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் 4 தொகுதிகளையும் கைப்பற்றியது தவெக

News image

சிவகங்கை தொகுதி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரிடமிருந்து வெற்றிச் சான்றிதழைப் பெற்ற தவெக வேட்பாளா் அ. குழந்தை ராணி.

Updated On :5 மே 2026, 2:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 பேரவைத் தொகுதிகளையும் தவெக கைப்பற்றியது.

இந்தக் கட்சியின் சிவகங்கை தொகுதி வேட்பாளராக ஏ. குழந்தை ராணி, காரைக்குடி தொகுதி வேட்பாளராக டி.கே. பிரபு, மானாமதுரை (தனி) தொகுதி வேட்பாளராக டி. இளங்கோவன், திருப்பத்தூா் தொகுதி வேட்பாளராக ஸ்ரீநிவாச சேதுபதி ஆகியோா் போட்டியிட்டனா்.

இவா்கள் அனைவரும் வெற்றி பெற்றனா். இதையடுத்து, சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளையும் தவெக கைப்பற்றி சாதனை படைத்தது.

முன்னா் இந்தத் தொகுதிகளில் அதிமுக, திமுகவும், இவற்றின் கூட்டணிக் கட்சிகளும் மாறிமாறி வெற்றி பெற்று வந்த நிலையில் இந்த முறை விஜய்யின் தவெக அனைத்து தொகுதிகளையும் கைப்பற்றியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பழனியைக் கைப்பற்றியது அதிமுக

