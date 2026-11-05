தவெக அரசைக் கண்டித்து பாஜகவினா் ஆா்ப்பாட்டம்
விலைவாசி உயா்வு, மின் வெட்டு தொடா்பாக தவெக அரசைக் கண்டித்து காரைக்குடியில் வியாழக்கிழமை பாஜகவினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காரைக்குடி கல்லூரிச் சாலை ராஜீவ்காந்தி சிலை அருகே வியாழக்கிழமை கண்டன ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட பாஜகவினா்.
விலைவாசி உயா்வு, மின் வெட்டு தொடா்பாக தவெக அரசைக் கண்டித்து காரைக்குடியில் வியாழக்கிழமை பாஜகவினா் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
காரைக்குடி கல்லூரிச் சாலை ராஜீவ்காந்தி சிலை அருகே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு அந்தக் கட்சியின் மாவட்டத் தலைவா் டி. பாண்டித்துரை தலைமை வகித்தாா். மாநில செயற்குழு உறுப்பினா் வி.சிதம்பரம், பொதுக்குழு உறுப்பினா்கள் ஏ. நாகராஜன், சுப்புக்காளை, கணேசன், மாவட்டச் செயலா் வடிவேல், நகரத் தலைவா்கள் முத்துவடிவேல் (கிழக்கு), ராஜாராமன் (தெற்கு), சண்முகம் (வடக்கு), நகர பொதுச் செயலா் வி. மாரியப்பன், மாவட்ட ஊடகப் பிரிவுத் தலைவா் நாராயணன், நகர, ஒன்றிய நிா்வாகிகள் கலந்துகொண்டு முழக்கமிட்டனா்.
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